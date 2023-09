Campi Flegrei, il chiarimento della Regione: “nessuna strada di Pozzuoli ha subìto dissesti”

MeteoWeb

“In riferimento a notizie secondo cui una strada di Pozzuoli, in relazione agli eventi degli ultimi giorni, avrebbe fatto registrare cedimenti o dissesti, si precisa che la dichiarazione del Presidente De Luca si riferiva solo al quadro generale delle verifiche che sono in corso e che al momento, come peraltro ha più volte chiarito nelle interviste di oggi, non esiste alcuna criticità che riguarda le strade di Pozzuoli“. Lo precisa una nota della Regione Campania.