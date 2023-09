Terremoto Pozzuoli, il sindaco: “le scuole sono sicure”

MeteoWeb

“Ancora una volta c’è preoccupazione. E lo capisco. Ho per questo contattato immediatamente l’Osservatorio Vesuviano e ho chiesto di aggiornarmi sullo sciame ancora in corso e, come di consueto, la situazione è monitorata. Anche il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile è in costante contatto con le sedi operative locali. Non risultano danni a cose o persone“: è quanto ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, in riferimento alle scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei che stanno creando timori nella popolazione. Una delle scosse nelle scorse ore è stata avvertita nelle scuole, alcune delle quali sono state evacuate, seguendo il protocollo.

“Stiamo verificando tutte le segnalazioni che sono arrivate e mi sono recato di persona in diverse zone della città. Vi chiedo, però, di non creare allarmismi, soprattutto nelle scuole. Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso e sono il luogo più sicuro per i nostri figli. In queste ore convocherò nuovamente i dirigenti scolastici per rafforzare un sistema di comunicazione con i genitori che rassicuri sul fatto che gli istituti scolastici sono sicuri e che non c’è alcun pericolo nel caso di eventi sismici o di sciami di questa entità,” ha sottolineato il primo cittadino.

“Le scosse continueranno, è la nostra terra, ma non dobbiamo farci prendere dalla paura. Qualsiasi notizia verrà sempre da me correttamente riportata, perché sento la responsabilità di questo momento. Seguite i canali ufficiali del Comune di Pozzuoli e della Protezione Civile, non lasciamoci prendere dal panico che può essere più pericoloso di una scossa. Se avete dubbi o siete preoccupati venite al Comune, sarò io personalmente, guardandovi negli occhi, ad illustrarvi quello che stiamo facendo e quanto siamo in contatto con gli esperti, cosa che ci tranquillizza, più di un post social o di un comunicato stampa,” ha concluso il sindaco.