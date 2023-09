Campi Flegrei, l’assessore Morcone: “il problema sono le vie di fuga”

MeteoWeb

“Alla fine il tema dei temi è la criticità della viabilità e delle vie di fuga. Si sta lavorando per uno svincolo dalla tangenziale che arrivi al porto, per alleggerire e creare delle condizioni più facili. La zona è densamente popolata e le infrastrutture sono insufficienti a garantire un’assoluta semplicità per andar via nel momento in cui si dovesse avvertire una situazione di difficoltà. A questo stiamo lavorando“: è quanto ha dichiarato il prefetto Mario Morcone, assessore regionale alla Sicurezza e all’Immigrazione ed alla Protezione civile, a 24 Mattino su Radio 24, in riferimento alla sequenza sismica in corso nella zona dei Campi Flegrei.

“Purtroppo come in tutta la gran parte della regione Campania il tema dell’abusivismo è una delle piaghe al quale è difficile porre un freno. Si stanno attualmente verificando i piani di protezione civile comunali, si stanno facendo una serie di interventi di formazione anche del volontariato, sostenendo il comune di Pozzuoli, anche dal punto di vista della ristrutturazione amministrativa del personale. La comunicazione su situazioni come queste che hanno una grandissima ambiguità è fondamentale. Bisogna davvero ragionare assieme ai vari livelli di governo ed evitare protagonismi individuali che ci fanno solo male,” ha aggiunto Morcone, commentando le affermazioni di Giuseppe De Natale, ex direttore dell’Osservatorio vesuviano, che ha inviato una Pec al prefetto di Napoli in cui chiedeva di evacuare gli edifici dell’area Agnano-Solfatara.