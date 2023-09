Cane robot dotato di riconoscimento facciale “pattuglierà” gli impianti sportivi negli USA

MeteoWeb

Un cane robot dotato di telecamere e riconoscimento facciale sta per iniziare a “pattugliare” i dintorni di un impianto sportivo negli Stati Uniti. Il Mercedes Benz Stadium, situato ad Atlanta, in Georgia, ha presentato Benzie the DroneDog, progettato da Boston Dynamics e sviluppato da Asylon Robotics. Benzie pattuglierà autonomamente 11 acri e invierà video in tempo reale durante turni di 30 minuti. Il feed video ha funzionalità di visione notturna e colori a 1080p, riporta l’Atlanta Business Chronicle.

DroneDog è un veicolo terrestre quadrupede senza pilotaggio (Q-UGV) integrato con il robot Spot di Boston Dynamics con le applicazioni personalizzate di Asylon tra cui PupPack, DogHouse e DroneIQ. Lo sviluppatore del robot afferma che, oltre al riconoscimento facciale, il robot può eseguire il riconoscimento della targa e annusare esplosivi e narcotici.

DroneDog è stato progettato sia per uso governativo che commerciale. Michael Quiroga, chief revenue officer di Asylon, ha affermato che ABM Sports and Entertainment, che gestisce lo stadio, è il primo a utilizzare la tecnologia nel mondo dello sport.