Capodoglio morto a Ostia: arenato su una scogliera frangiflutti

Un capodoglio di grosse dimensioni è morto dopo essersi arenato su una scogliera frangiflutti di Ostia (Roma). La carcassa è stata avvistata da alcuni passanti davanti alla spiaggia Lungomare Duca degli Abruzzi, a circa 20 metri di distanza dal bagnasciuga. Sono stati gli stessi passanti a dare l’allarme, avvisando la Polizia Roma Capitale. Subito dopo è arrivata anche la Capitaneria di Porto, per coordinare le operazioni di recupero. Non sono ancora state accertate le cause della morte del capodoglio.