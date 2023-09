Arriva la carne kosher e halal coltivata in laboratorio

MeteoWeb

Secondo due gruppi di esperti incaricati dalla nascente industria, la carne coltivata in laboratorio può essere etichettata kosher e halal purché le sue cellule siano derivate con metodi conformi agli standard religiosi. Kosher è l’insieme delle regole religiose che dominano la nutrizione del popolo ebraico osservante. Con il termine Halal, nella cultura islamica, si intende genericamente tutto ciò che è permesso in termini di comportamento, linguaggio, abbigliamento e alimentazione. In pratica, ciò che è puro secondo la legge islamica, con particolare riferimento alla carne proveniente da animali macellati secondo detti principi. Queste opinioni sono una vittoria per le aziende produttrici di carne coltivata tramite cellule, hanno detto i dirigenti, perché significa che i seguaci attenti dell’Ebraismo e dell’Islam potrebbero un giorno consumare i loro prodotti. “È un altro indicatore della possibilità di rendere la carne coltivata una vera soluzione“, ha affermato Josh Tetrick, CEO di GOOD Meat.

La carne coltivata viene attualmente venduta solo in piccole quantità negli Stati Uniti e a Singapore, ma le aziende sperano che gli investitori pubblici e privati forniscano al settore denaro sufficiente per scalare la produzione e modificare le diete in tutto il mondo. La carne coltivata deriva da un campione di cellule animali che vengono alimentate con una miscela di nutrienti e coltivate in vasche di acciaio, evitando la necessità di operazioni di allevamento industriale ad uso intensivo di terra e di macelli. Le aziende del nascente settore sperano che il loro prodotto piaccia ai vegani, ai vegetariani e ai consumatori di carne attenti al clima.

GOOD ha convocato un gruppo di tre esperti della sharia che hanno esaminato la produzione dell’azienda e hanno affermato che la carne coltivata può essere halal se, tra gli altri fattori, le cellule da cui viene prodotta la carne provengono da un animale macellato secondo la legge islamica. Sebbene il pollo di GOOD attualmente non soddisfi tale standard, il parere fornisce una tabella di marcia per l’industria per realizzare prodotti halal, ha affermato Tetrick in un’intervista.

L’Unione Ortodossa, la più grande agenzia di certificazione kosher, il 6 settembre ha affermato che il pollo coltivato prodotto dalla società israeliana SuperMeat soddisfa i suoi standard perché le cellule di pollo non sono state alimentate con ingredienti di origine animale e sono state estratte da un uovo fecondato prima che comparissero macchie di sangue. SuperMeat e l’UO stanno lavorando su linee guida più ampie per il settore, ha affermato il CEO dell’azienda, Ido Savir.

Secondo l’OU e l’Islamic Services of America, un’agenzia di certificazione halal, più di 12 milioni di persone negli Stati Uniti mangiano prodotti kosher e 8 milioni mangiano prodotti halal. All’inizio di quest’anno, le autorità di regolamentazione hanno autorizzato il consumo di pollo coltivato negli Stati Uniti e da allora è stato servito in alcuni ristoranti di fascia alta.