Catamarano attaccato da squali, nave salva 3 uomini al largo della costa australiana

Una barca è stata attaccata da squali al largo delle coste dell’Australia: è stato necessario l’intervento di una nave mercantile per soccorrere 2 russi e un francese a bordo, ha riferito l’Autorità australiana per la sicurezza marittima (AMSA). I 3 uomini sono stati salvati mentre si trovavano su un catamarano gonfiabile nel Mar dei Coralli infestato dagli squali, a circa 800 km a Sud/Est della città di Cairns . “Entrambi gli scafi dell’imbarcazione sono stati danneggiati a seguito di molteplici attacchi di squali,” ha spiegato in una nota l’Autorità australiana per la sicurezza marittima. I tre volevano raggiungere la città di Cairns dall’arcipelago di Vanuatu, situato a oltre 2mila km di distanza.

Il Mar dei Coralli pullula di squali grigi del reef e di altre specie, come il tonno e il marlin. Secondo il governo australiano, ospita più squali “di quasi qualsiasi altro sito monitorato al mondo“.