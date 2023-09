Cercatore di funghi ha un infarto e muore a Calizzano, nel Savonese

MeteoWeb

Un uomo di 54 anni è morto oggi a Calizzano, in località Barbottina, in provincia di Savona. Secondo quanto appreso, si trovava su un sentiero alla ricerca di funghi insieme a un amico quando è stato colto da un arresto cardio-circolatorio che è risultato fatale. Immediato l’intervento sul posto di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, automedica, ambulanza della Croce Verde di Bardineto ed elisoccorso Grifo, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sul posto anche i Carabinieri di Calizzano per le indagini del caso.