Montagna: cercatore di funghi trovato morto in Valtellina

Un 85enne è morto in Valtellina dopo essere uscito in cerca di funghi. L’allarme alla stazione di Morbegno (Sondrio) del Soccorso Alpino è scattato ieri, venerdì 16 settembre, intorno alle 19.30 quando i parenti non hanno visto rientrare a casa l’anziano. Nelle ricerche sono stati impegnati dieci tecnici del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Morbegno, il SAGF – Soccorso Alpino Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. L’uomo è stato individuato nel bosco a quota 1300 metri, in località Scoccia, nel comune di Albaredo per San Marco. Dopo la constatazione del decesso, l’uomo è stato adagiato su una barella e calato per un’ottantina di metri fino alla strada, con l’ausilio di scale per superare il muro di contenimento della strada. L’intervento si è concluso nella tarda serata di ieri.