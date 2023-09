Chandrayaan-3, missione compiuta: rover e lander si “addormentano”, fiato sospeso fino al 22 settembre

MeteoWeb

Il rover e il lander Chandrayaan-3 hanno completato i loro obiettivi di missione primari e si stanno ora preparando per la notte lunare, lunga 2 settimane. L’Indian Space Research Organization (ISRO) spera che i 2 veicoli possano svegliarsi quando il Sole sorgerà di nuovo sopra il Polo Sud della Luna. La missione Chandrayaan-3, il primo tentativo riuscito dell’India di sbarcare sul satellite e il primo atterraggio riuscito del mondo nella regione del Polo Sud, ha trascorso poco meno di 2 settimane esplorando l’area dove potrebbero essere intrappolati depositi di acqua ghiacciata all’interno di crateri permanentemente in ombra.

Domenica 2 settembre, l’ISRO ha annunciato che il rover Pragyan aveva completato i suoi compiti ed era stato “impostato in modalità di sospensione” con i suoi strumenti scientifici spenti. “Attualmente la batteria è completamente carica,” ha affermato l’ISRO. “Il pannello solare è orientato per ricevere la luce alla prossima alba prevista per il 22 settembre 2023. Il ricevitore viene tenuto acceso“.

Il lander Vikram, che ha portato Pragyan sulla superficie lunare e ha condotto la propria campagna scientifica, ha seguito l’esempio ieri, lunedì 4 settembre. “Vikram si addormenterà accanto a Pragyan una volta esaurita l’energia solare e scaricata la batteria. Si spera nel loro risveglio, intorno al 22 settembre 2023,” ha affermato l’ISRO.

Poco prima di addormentarsi, il lander ha eseguito un breve “salto”, accendendo brevemente i suoi propulsori per spostarsi di circa 40 cm, più vicino al rover Pragyan, già addormentato. Questo salto potrebbe essere visto come un test per una futura missione di ritorno di campioni.

La missione Chandrayaan-3 e gli sbarchi sulla Luna

Chandrayaan-3 è atterrato sulla Luna lo scorso 23 agosto. Il rover Pragyan è stato dispiegato dal lander Vikram il giorno dopo e da allora ha percorso oltre 100 metri della superficie lunare. Dall’inizio della missione, gli scienziati dell’ISRO hanno ricevuto varie misurazioni, tra cui l’analisi chimica della superficie lunare, un profilo di temperatura dei primi 10 cm della regolite superficiale e misurazioni del tenue plasma sopra la superficie lunare.

L’India aveva già tentato di sbarcare sulla Luna nel 2019 con il predecessore di Chandrayaan-3, Chandrayaan-2. Il lander di quella missione, tuttavia, si è schiantato a causa di un problema tecnico del software. Lo sbarco sulla Luna è notoriamente difficile. Finora solo 4 Paesi – Stati Uniti, Unione Sovietica, Cina e India – sono riusciti a raggiungere l’obiettivo. Solo 3 giorni prima del successo di Chandrayaan-3, la missione russa Luna-25 si è schiantata sulla superficie lunare a seguito di una manovra orbitale fallita. All’inizio di quest’anno, la navicella spaziale Hakuto-R gestita dalla società giapponese ispace ha colpito il bordo di un cratere durante la discesa.

In futuro, la missione Artemis III guidata dalla NASA intende atterrare nella regione del Polo Sud della Luna con a bordo i primi esseri umani a sbarcare sul satellite dall’ultima missione Apollo del 1972. I depositi d’acqua nei crateri permanentemente in ombra rendono quest’area interessante per la creazione di una base lunare, poiché quest’acqua potrebbe essere estratta e utilizzata per bere oltre che per produrre ossigeno per gli astronauti, il che ridurrebbe notevolmente i costi di mantenimento degli insediamenti.