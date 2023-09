Ciclone travolge il Sud del Brasile: si aggrava il bilancio delle vittime

MeteoWeb

Un ciclone extratropicale ha colpito il Sud del Brasile causando inondazioni in oltre 70 località. Secondo quanto riferito dalle autorità del Rio Grande do Sul, il bilancio delle vittime è salito a 37. Senza casa ben 2.319 persone, mentre gli sfollati sono 3.575. Il governatore Eduardo Leite ha dichiarato lo stato di calamità, per far fronte a quella che è la “più grande tragedia naturale” nella storia dello Stato.