Ciclone Daniel, catastrofe in Libia: 11.300 morti a Derna, 10.100 i dispersi | FOTO

Il bilancio delle vittime del Ciclone Daniel nella città costiera di Derna, in Libia, è salito a 11.300 mentre continuano le ricerche di dispersi a seguito della massiccia alluvione alimentata dalla rottura di 2 dighe durante forti piogge: lo ha comunicato la Mezzaluna Rossa libica. Marie el-Drese, segretaria generale del gruppo umanitario, ha dichiarato all’Associated Press che altre 10.100 persone sarebbero ancora disperse nella città mediterranea. Le autorità sanitarie avevano precedentemente stimato a 5.500 il bilancio delle vittime a Derna. La tempesta ha provocato la morte di circa 170 persone anche in altre parti del Paese.

L’alluvione ha spazzato via intere famiglie a Derna domenica notte e ha messo in luce le vulnerabilità del Paese ricco di petrolio, impantanato nel conflitto dalla rivolta del 2011 che ha rovesciato il dittatore di lunga data Muammar Gheddafi.

Mentre il ciclone Daniel si abbatteva sulla costa domenica notte, i residenti hanno riferito di avere sentito forti esplosioni quando 2 dighe fuori città sono crollate. Le acque alluvionali si sono riversate lungo Wadi Derna, una valle che attraversa la città, schiantandosi contro gli edifici e trascinando le persone in mare. Un funzionario delle Nazioni Unite ha dichiarato che la maggior parte delle vittime avrebbe potuto essere evitata. “Se ci fosse stato un normale servizio meteorologico operativo, avrebbero potuto emettere gli allarmi,” ha affermato Petteri Taalas, segretario generale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale. “Le autorità di gestione dell’emergenza sarebbero state in grado di effettuare l’evacuazione“. L’OMM ha affermato all’inizio di questa settimana che il Centro meteorologico nazionale ha emesso avvisi 72 ore prima dell’inondazione, avvisando tutte le autorità governative via e-mail e attraverso i media. La Libia ha avvertito la popolazione dell’imminente tempesta e sabato ha ordinato ai residenti di evacuare le zone costiere, temendo un’ondata dal mare, ma non c’era nessun avvertimento riguardo al crollo delle dighe.

La sorprendente devastazione riflette l’intensità della tempesta, ma anche la vulnerabilità del Paese. La Libia, ricca di petrolio, è stata divisa tra governi rivali per gran parte dell’ultimo decennio – uno nella parte orientale, l’altro nella capitale, Tripoli – e uno dei risultati è stato il diffuso abbandono delle infrastrutture. Il disastro ha portato un raro momento di unità, poiché le agenzie governative di tutto il Paese si sono precipitate ad aiutare le aree colpite. Mentre il governo della Libia orientale con sede a Tobruk guida gli sforzi di soccorso, il governo occidentale con sede a Tripoli ha stanziato l’equivalente di 412 milioni di dollari per la ricostruzione di Derna e di altre città orientali, e un gruppo armato a Tripoli ha inviato un convoglio con aiuti umanitari.

Un numero incalcolabile di persone potrebbe essere sepolto sotto cumuli di fango e detriti, tra cui automobili ribaltate e pezzi di cemento, che si innalzano fino a 4 metri. I soccorritori hanno faticato a portare con sé attrezzature pesanti poiché le inondazioni hanno spazzato via o bloccato le strade che conducono alla zona.