Ciclone Daniel, disastro in Libia: si temono decine di morti nell’Est | FOTO e VIDEO

Il governo libico ha dichiarato la città di Derna “zona disastrata“: si temono decine di morti a seguito delle inondazioni causate dalla tempesta Daniel. Il ciclone, che in precedenza ha colpito duramente Turchia, Bulgaria e Grecia, si è abbattuto sulla costa libica durante il fine settimana, lasciandosi dietro una scia di inondazioni e distruzione mentre l’Egitto si prepara all’impatto. Si temono fino a 50 vittime nella sola città di Derna, riferiscono i media locali.

Almeno una persona, un uomo, è stato confermato morto a causa del temporale dopo essere rimasto bloccato all’interno della sua auto circondata dall’acqua. Numerose case sono state distrutte anche in diverse zone della Libia orientale.

Walid Al Arfi, portavoce della squadra governativa di risposta alle emergenze, ha identificato l’uomo come Othman Abu Khuwaydim Al Darsi e ha riferito che è morto domenica nella zona di Batta, a Est della città di Al Marj.

In via precauzionale, da sabato sera le autorità libiche hanno chiuso per 3 giorni 4 importanti porti petroliferi, tra cui Ras Lanuf, Zueitina, Brega ed Es Sidra. La National Oil Corporation, di proprietà statale della Libia, ha dichiarato lo stato di massima allerta prima della tempesta.

Sabato le autorità della Libia orientale hanno dichiarato lo stato di emergenza, che prevedeva la sospensione delle lezioni in tutti gli istituti scolastici pubblici e privati, la chiusura dei negozi e l’applicazione del coprifuoco.

L’Autorità meteorologica egiziana ha avvertito domenica i cittadini che la tempesta Daniel avrebbe raggiunto il Paese entro oggi, accompagnata da piogge e tempo instabile nelle parti occidentali.

Pesanti allagamenti a Batta, in Libia

Allagamenti a Tripoli per il ciclone Daniel

Ciclone Daniel in Libia, Tripoli allagata

