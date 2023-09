Ciclone Daniel, ecatombe in Libia: “2.000 morti e migliaia di dispersi per le inondazioni” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dopo aver provocato devastazione e morte nell’Europa sudorientale, tra Grecia, Turchia e Bulgaria, il ciclone Daniel si è spostato verso sud e nel weekend si è abbattuto sulla Libia, dove ha causato un’ecatombe con le sue piogge torrenziali e suoi venti fortissimi. Le cifre diffuse dal Primo Ministro del governo della Cirenaica, sostenuto dal parlamento libico di Bengasi, sono drammatiche: sono “2.000 le persone rimaste uccise dalle inondazioni a Derna e migliaia risultano scomparse”. Lo riferiscono i media libici. Le forti piogge hanno travolto città come Derna, Misurata, Bayda e Marj. La situazione è particolarmente grave nella città di Derna, 250 chilometri a est di Bengasi e oltre 880 chilometri a est di Tripoli, per la quale il Premier designato dal Parlamento di Tobruk ha chiesto aiuti internazionali urgenti.

Derna è stata dichiarata zona disastrata, con molti edifici portati in mare da torrenti d’acqua con gli occupanti all’interno. Un torrente in piena ha portato via circa 50 metri dall’argine laterale, interi isolati di città sono scomparsi nel mare. I livelli dell’acqua in città sono saliti fino a tre metri. “Due dighe sono crollate contemporaneamente a Derna in Libia”. Lo riferiscono fonti locali citate dal The Libya Observer su X. Il crollo ha “liberato oltre 33 milioni di metri cubi d’acqua che hanno causato devastanti inondazioni nella città”. Derna risulta completamente isolata e irraggiungibile. Non è possibile entrare né uscire dalla città, perché le strade risultano bloccate. Le reti Internet e della telefonia – sia fissa che mobile – sono interrotte. In più, le immagini delle inondazioni diffuse dalle televisioni libiche e dagli utenti dei social network sono impressionanti e mostrano torrenti di acqua marrone sommergere interi quartieri del comune libico situato sulla costa, non lontano dal confine con l’Egitto.

Il sindaco di Soussa ha dichiarato che le strade principali della città sono state spazzate via dalle acque dell’alluvione e che più di 50 famiglie sono disperse, descrivendo la situazione come catastrofica.

Il ciclone Daniel si abbatte sulla Libia orientale

Pesanti allagamenti a Batta, in Libia

Allagamenti a Tripoli per il ciclone Daniel

Ciclone Daniel in Libia, Tripoli allagata

La Tunisia avvia coordinamento urgente per fornire aiuti

La Tunisia ha avviato “un coordinamento urgente” per mettere a diposizione “le adeguate capacità umane e materiali” per aiutare la Libia colpita dalle recenti inondazioni. Lo riferisce una nota della presidenza tunisina, esprimendo le “più sincere condoglianze al fraterno popolo libico e l’assoluta solidarietà per le enormi perdite umane e materiali subite a causa delle inondazioni che hanno colpito diverse regioni della Libia”. Il Presidente della Repubblica, Kais Saied, “ha autorizzato un coordinamento urgente con le autorità libiche per fornire un aiuto per superare questa dura prova, sfruttando le adeguate capacità umane e materiali e mettendole a disposizione dei fratelli in Libia per contribuire ad affrontare gli effetti dell’uragano e intensificando gli sforzi di ricerca, salvataggio e cura dei feriti”.

Anche il Qatar, l’Algeria e l’Egitto invieranno aiuti urgenti alle zone colpite dalla tempesta nell’est della Libia.

