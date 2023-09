Il ciclone Daniel ha raggiunto Israele e la Striscia di Gaza | FOTO

MeteoWeb

Dopo essersi lasciato dietro una scia di distruzione e vittime in Bulgaria, Turchia, Grecia e Libia, il ciclone Daniel ha raggiunto Israele. Come riferisce il Times of Israel, da questa mattina si registrano forti piogge in tutto il Paese, dove sono state diramate diverse allerte per potenziali inondazioni nelle aree desertiche. Precipitazioni di questa intensità sono insolite per Israele a settembre.

La tempesta ha provocato disagi anche in Palestina. Forti piogge stanno cadendo sulla Striscia di Gaza, segnalati disagi e strade chiuse a Deir al-Balah.