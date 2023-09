Maltempo, il ciclone Daniel arriva in Libia: allagamenti a Tripoli e Misurata | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il Primo Ministro designato libico Osama Hammad ha annunciato due giorni festivi (oggi e domani, lunedì 11 settembre) per tutti i settori nell’est del paese, ad eccezione dei servizi di sicurezza, sanità ed emergenza, a causa degli effetti del ciclone Daniel sulla costa della Libia, colpita da forti venti e forti piogge. Il ciclone ha già devastato diversi Paesi, tra cui Grecia, Turchia e Bulgaria, scaricando diversi mesi di pioggia che hanno provocato gravissime alluvioni, distruzione e vittime. Il ciclone Daniel ha toccato terra nella notte in Libia nei pressi di Bengasi. Dalle città costiere libiche, come Tripoli e Misurata, colpite già da forti piogge e forti venti, arrivano immagini di inondazioni. L’avvicinamento del ciclone alla Libia ha costretto le autorità locali a chiudere quattro importanti porti petroliferi come misura precauzionale.

Hammad ha invitato tutti i sindaci a evacuare i residenti dalle aree in cui si prevede che si verifichino inondazioni, sollecitando gli apparati di sicurezza e sanitari a dichiarare lo stato di emergenza durante il periodo della tempesta Daniel. Previste anche altezze delle onde del mare superiori a 3-4 metri, che minacciano di sommergere alcune aree costiere.

Ora è il turno dell’Egitto. Le autorità meteorologiche egiziane prevedono che, entro lunedì, 11 settembre i resti di “Daniel”, che si sarà indebolita, raggiungeranno l’estremo ovest della costa settentrionale dell’Egitto, portando piogge.

Allagamenti a Tripoli per il ciclone Daniel

Ciclone Daniel in Libia, Tripoli allagata

