Ciclone Daniel, situazione drammatica in Turchia: 2 morti a Istanbul, strade e metro sott’acqua | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il ciclone Daniel, che si è spostato dai Balcani al Mar Ionio, ha provocato inondazioni e vittime in Europa sudorientale, in particolare in Grecia, Bulgaria e Turchia. Due persone sono morte a causa di inondazioni in alcuni quartieri periferici di Istanbul: lo ha confermato la prefettura cittadina. Quindici persone sono rimaste ferite e 5 si trovano ancora in ospedale. I quartieri più colpiti sono stati Basaksehir e Kucukcekmece, zone periferiche sulla sponda europea della città. Stazioni della metropolitana e strade sono state invase dall’acqua. Sono al momento oltre 1700 gli edifici colpiti dalle inondazioni.

Complessivamente in Turchia le vittime del maltempo sono 5: 3 persone sono morte in un campeggio e altre 2 a Istanbul. Tra le vittime di Istanbul c’è un cittadino guineano di 32 anni, rimasto intrappolato nel suo appartamento situato in un seminterrato. L’altra è una donna di 57 anni che ha perso la vita dopo essere stata travolta dalla furia dell’acqua.

Ciclone Daniel, emergenza in Turchia: le immagini da Istanbul

Foto





















/