Ciclone nel Sud del Brasile, il bilancio delle vittime sale a 49

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime provocate dal ciclone extratropicale in Brasile, sul Rio Grande do Sul: il governo statale ha confermato 49 morti. L’ultima vittima in ordine di tempo è una donna localizzata dai sommozzatori dei vigili del fuoco militari di São Valentim do Sul nella Serra. Il numero totale dei dispersi resta fermo a 10. Più di 900 persone sono rimaste ferite e oltre 100 città hanno riportato danni a causa delle piogge provocate dal fenomeno meteo, verificatosi all’inizio di settembre.

Nel frattempo è di nuovo allerta per nuove precipitazioni, con un altro ciclone che potrebbe colpire la zona dove è già stato dichiarato lo stato di calamità.