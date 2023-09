Ciclone devasta il Sud del Brasile: stato di calamità in 79 città di Rio Grande do Sul

MeteoWeb

Il Ministero dell’Integrazione e dello Sviluppo regionale del Brasile ha riconosciuto lo stato di calamità per 79 città dello Stato meridionale di Rio Grande do Sul, dove il numero dei morti è intanto salito a 42 (uno nello Stato confinante di Santa Catarina). Lo scopo del provvedimento è accelerare l’assistenza da parte della Protezione civile nazionale e degli organismi competenti alla popolazione della regione devastata dal passaggio di un ciclone extratropicale. Le autorità hanno riferito che i maggiori danni si sono registrati in 79 comuni, con più di 1.600 senzatetto, 3mila sfollati e oltre 52mila persone colpite.

La Protezione civile ha anche lanciato una nuova allerta per pioggia intensa, vento forte e grandine in alcune zone dello Stato, elevando il rischio di temporali nelle prossime ore.