Turismo: in tanti alla Ciclopasseggiata nel Parco Naturale delle Serre, in Calabria | FOTO

Non c’è mese migliore di settembre per trascorrere una domenica pedalando in compagnia. Ecco perché in molti, arrivati anche da lontano, hanno partecipato alla “Ciclopasseggiata” organizzata per promuovere la Ciclovia dei Parchi della Calabria. È stata la seconda ciclopasseggiata, dopo quella nel parco della Sila, che il Dipartimento Ambiente della regione Calabria ha voluto organizzare nel cuore del Parco Naturale delle Serre. All’iniziativa, che si è tenuta la scorsa domenica 10 settembre e a cui ha collaborato anche il Parco Regionale, hanno partecipato un nutrito numero di appassionati.

I cicloturisti si sono ritrovati alle 9.30 presso la sede del Parco, e dopo circa un’ora, distribuiti i caschi e consegnate le E-Bike messe a disposizione gratuitamente dall’organizzazione, la partenza del gruppo che, tra racconti di viaggi, molte chiacchiere e un’atmosfera di festa, ha attraversato i borghi di Serra San Bruno, Spadola, Brognaturo, Simbario, Cardinale e Torre Ruggero.

“È stato bellissimo anche oggi – ha evidenziato Giovanni Aramini, dirigente del settore Parchi del Dipartimento ambiente della Regione Calabria – la bicicletta si conferma il mezzo migliore per farci godere la bellezza di paesaggi straordinari. Abbiamo attraversato, assieme a decine di ciclisti, i borghi di questo territorio, che noi definiamo l’altra Calabria, la Calabria che era poco conosciuto ma che adesso, anche grazie anche alla Ciclovia e ai Parchi della Regione, sta diventando un grande attrattore turistico”.

Più che soddisfatto il commissario dell’Ente Parco Naturale delle Serre, Alfonso Grillo ha dichiarato: “queste ciclo passeggiate sono uno strumento straordinario di promozione. Solo con la bicicletta si può avere un’esperienza così intima con la natura. Sono certo che, sempre più persone si avvicineranno ai percorsi della Ciclovia dei Parchi, perché hanno ben compreso che in questo modo possono godere dei nostri panorami e delle nostre bellezze naturali. Ci tengo a ricordare – ha aggiunto Grillo – che dal 21 al 23 settembre al Salone Mondiale del Turismo nei siti Patrimonio Unesco di Torino, avremo un appuntamento importantissimo di promozione della Ciclovia con la presenza di tutti e quattro i Parchi della Calabria”.