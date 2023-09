Il Cinematografo visto dall’Etna, Jean Epstein e l’eruzione del 1923

MeteoWeb

Il mondo accademico e cinematografico si uniscono per celebrare un capitolo unico nella storia della vulcanologia e del cinema. Lunedì 11 settembre alle ore 15:00, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, in Roma, si terrà la presentazione del libro “Il cinema(tografo) visto dall’Etna. Jean Epstein e l’eruzione del 1923” a cura di Mauro Patanè e Laura Vichi, pubblicato da Fondazione Mediterranea G.B. Morgagni. L’evento è promosso dal Senatore Pietro Lorefice e sarà trasmesso in diretta sul Senato webTV.

Il libro, sostenuto dalla Confraternita di S. Egidio Abate con il patrocinio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), esplora il connubio tra lo studio scientifico delle eruzioni dell’Etna, la fotografia e l’arte cinematografica, grazie alle straordinarie immagini di Gaetano Ponte e alle riprese del regista francese Jean Epstein durante l’eruzione del 1923.

L’eruzione del 1923 fu un evento di grande impatto e per questo fu documentata con cura da eminenti studiosi, lasciando un patrimonio scientifico di elevato valore documentale. Questo periodo fu cruciale per la storia della vulcanologia catanese e la popolazione dell’Etna fu testimone di un’eruzione laterale imponente, caratterizzata da una sequenza di scosse sismiche e la formazione di un sistema di fessure eruttive che squarciò il versante nord-orientale del vulcano. La colata lavica si estese per chilometri causando danni alle comunità circostanti, minacciando il paese di Linguaglossa e richiedendo l’intervento degli studiosi per comprendere e monitorare l’evento.

Gli autori Mario Patanè e Laura Vichi, insieme a un prestigioso panel di relatori tra cui il Senatore Pietro Lorefice (Commissione Politiche Europee), Barbara Floridia (Presidente della Commissione Parlamentare Vigilanza Rai), Luciano Cantone (Commissione Trasporti Camera dei Deputati), Cristina Del Tutto (Direttore Radio Parlamentare), Stefano Branca (Direttore dell’Osservatorio Etneo dell’INGV), Roberto Chiesi (Centro Studi Pier Paolo Pasolini) e Rosa Cardona (Filmoteca di Barcellona), approfondiranno la storia di questa importante eruzione dell’Etna e il suo impatto sulla scienza e sul cinema.

L’evento è aperto ai rappresentanti dei media e agli accreditati, fino a esaurimento posti. Tutta la conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Senato della Repubblica.