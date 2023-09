Clima, Biden in Florida: “non si può negare la crisi”

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è recato in Florida dopo le devastazioni provocate dall’uragano Idalia, ed ha dichiarato che le conseguenze del cambiamento climatico non possono essere più negate. Parlando con i giornalisti, davanti ad alberi crollati e macerie, Biden ha ricordato i disastri ambientali di questi mesi. “Nessuno può negare le conseguenze del cambiamento climatico. Non è più segno di intelligenza negare gli impatti,” ha affermato il presidente USA. “Basta guardare in giro nel nostro Paese e nel mondo per rendersene conto. Inondazioni storiche, caldo estremo, incendi mortali, sono tutti fenomeni che provocano danni come non abbiamo mai visto prima“.

Il passaggio dell’uragano Idalia all’inizio settimana ha provocato gravi devastazioni lungo la costa del golfo. Nella zona rurale della Florida si sono verificate inondazioni, molti edifici sono stati distrutti o danneggiati, alberi spazzati via, migliaia di abitazioni sono rimaste senza energia elettrica. Il governatore della Florida Ron DeSantis non ha voluto incontrare il presidente, spiegando che la visita avrebbe ostacolato la macchina dei soccorsi.