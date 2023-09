Clima, fermare l’uso del petrolio greggio potrebbe rappresentare “la più grande minaccia per la civiltà”

MeteoWeb

“Negli ultimi 200 anni, quando la popolazione mondiale è cresciuta da 1 a 8 miliardi, abbiamo imparato che il petrolio greggio è praticamente inutile, a meno che non venga trasformato (raffinerie) in derivati del petrolio che sono la base dei carburanti per spostare oltre 50.000 jet che trasportano persone e prodotti e oltre 50.000 navi mercantili per i flussi commerciali globali e i programmi militari e spaziali. Oggi, i prodotti chimici, come plastica, solventi e fertilizzanti, comprendono oltre 6.000 prodotti a base di petrolio essenziali per sostenere gli stili di vita moderni. Sradicare il petrolio dal mondo, senza una sostituzione in mente, sarebbe immorale e malvagio, poiché l’estrema carenza di prodotti ora fabbricati a partire da combustibili fossili provocherà miliardi di morti per malattie, malnutrizione e decessi legati agli agenti atmosferici, e potrebbe essere la più grande minaccia per gli otto miliardi di abitanti del mondo”. È quanto scrive in un articolo sul sito web di “CFACT” Ronald Stein, ingegnere, consulente politico senior sull’alfabetizzazione energetica per l’Heartland Institute e il CFACT e coautore del libro nominato al Premio Pulitzer “Clean Energy Exploitations”.

“L’”enigma” energetico” è che le “rinnovabili” generano solo elettricità, ma la maggior parte dei prodotti deriva dal petrolio”, continua Stein. “Le turbine eoliche e i pannelli solari possono generare solo elettricità intermittente. Non possono fabbricare alcun prodotto per la società. Il petrolio greggio, d’altro canto, è praticamente inutile, a meno che non venga trasformato (raffinerie) per produrre carburanti per soddisfare le esigenze di oltre 50.000 jet che trasportano persone e prodotti e di oltre 50.000 navi mercantili per il commercio globale flussi di oltre 6.000 prodotti nella nostra vita quotidiana che non esistevano prima del 1900 e per i programmi militari e spaziali”, sostiene Stein.

“Non si può liberare il mondo dal petrolio greggio e continuare a godere dei prodotti e dei combustibili fabbricati a partire dai combustibili fossili che possono essere trasformati in qualcosa di utilizzabile come i carburanti per le infrastrutture di trasporto pesante e a lungo raggio di navi e aerei e i derivati che compongono gli oltre 6.000 prodotti e carburanti che hanno reso la nostra vita più confortevole. A livello globale, esclusa la Cina, da gennaio 2020 sono stati chiusi circa 3 milioni di barili al giorno di capacità di raffinazione. Il futuro non promette nulla di buono poiché si prevede che il 20% delle 700 raffinerie mondiali chiuderanno nei prossimi 5 anni, ovvero 140 chiusure. Ulteriore inflazione e carenze saranno garantite per sempre”, evidenzia Stein.

“La Cina sta venendo in soccorso con le 88 nuove raffinerie asiatiche per i derivati del petrolio che sono alla base di quasi tutti i prodotti utilizzati dall’umanità, così come dei combustibili industriali utilizzati da tutte le infrastrutture di trasporto e dalle forze armate. La carenza di prodotti, combustibili, pesticidi e fertilizzanti PRODOTTI da combustibili fossili contribuirà alle carenze e all’ulteriore inflazione per sempre poiché le turbine eoliche e i pannelli solari non sono in grado di produrre niente, generano solo elettricità occasionale”, insiste l’ingegnere.

“Potremmo avere piani a lungo termine per generare elettricità dall’energia eolica, solare o dalla fusione nucleare, ma non abbiamo piani per sostituire il petrolio greggio che viene trasformato in ogni cosa nella nostra vita quotidiana. Pertanto, gli sforzi per cessare l’uso del petrolio greggio – non il cambiamento climatico – potrebbero rappresentare la più grande minaccia per la civiltà, e condurre il mondo verso un’era di carenze estreme garantite di prodotti dei combustibili fossili, come nel mondo decarbonizzato nel 1800, che potrebbe provocare miliardi di vittime per malattie, malnutrizione e decessi legati alle condizioni meteorologiche nel tentativo di vivere senza le 50.000 navi mercantili e i 50.000 jet che trasportano più di 6.000 prodotti a beneficio dell’umanità in tutto il mondo”, afferma Stein.

“Il governo americano, composto da 435 rappresentanti e 100 senatori, è concentrato nel porre fine alla “crisi climatica” passando all’elettricità “pulita”. Ha poche esitazioni nell’importare materiali di fondamentale importanza da Paesi stranieri, in primis dalla Cina, indipendentemente dalle implicazioni economiche, di difesa, di sicurezza nazionale, ecologiche o sui diritti umani”, continua Stein, che evidenzia come “il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti è stato istituito 46 anni fa, nel 1977, per ridurre la dipendenza dal petrolio straniero. Ora, con 16.000 dipendenti e un budget annuale di 31 miliardi di dollari, e 46 anni dopo, importiamo più petrolio che mai”.

“I leader mondiali non sono sufficientemente consapevoli da sapere che le turbine eoliche e i pannelli solari generano elettricità solo occasionalmente e non hanno piani per la sostituzione dei prodotti e dei carburanti ora ricavati da combustibili fossili, che sono la base di ogni segmento infrastrutturale che sostiene gli 8 miliardi di persone su questo pianeta!“, sostiene Ronald Stein, secondo cui l’unica domanda da porre ai leader governativi e ai decisori politici degli attuali mandati di elettricità verde” è la seguente: “potete immaginare il nostro mondo senza jet, navi mercantili, eserciti e programmi spaziali?”.