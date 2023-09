Clima: il ghiacciaio dell’Adamello diminuito di 70 campi da calcio

MeteoWeb

Il ghiacciaio dell’Adamello, il più esteso d’Italia, dal 2015 ad oggi ha fatto registrare una perdita di 50 ettari di superficie (pari a 70 campi da calcio). Il ghiacciaio del Mandrone, parte del suo complesso glaciale, negli ultimi 12 anni ha fatto riportare un arretramento frontale di 330 metri, di cui 139 metri solo nel 2022: è quanto emerso dal monitoraggio della 4ª tappa della Carovana dei Ghiacciai di Legambiente. La campagna internazionale per monitorare il ritiro dei ghiacciai a causa della crisi climatica promossa da Legambiente con la partnership scientifica del Comitato Glaciologico Italiano, in collaborazione con Allianz Foundation, con partner principale FRoSTA, partner sostenitori Sammontana e Seiko e partner tecnico Ephoto quest’anno assume una dimensione internazionale, grazie alla collaborazione con Cipra con ben due delle sei tappe localizzate in Austria e Svizzera.