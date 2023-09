Clima: anche l’Italia al vertice di Nairobi

MeteoWeb

Anche una delegazione italiana sarà presente al primo vertice sul clima in Africa che si terrà a Nairobi da lunedì 6 settembre, organizzato dal governo keniano insieme con l’Unione Africana, in vista dei negoziati della Cop28 del prossimo 30 novembre a Dubai. Secondo gli organizzatori, il summit si è reso necessario in quanto l’Africa, in particolare, “deve affrontare gravi sfide legate al clima, come la siccità, la desertificazione e l’aumento dei cicloni, che portano a sfollamenti, migrazioni e crisi alimentari“, si legge sul sito del vertice keniano. “Il continente è anche colpito in modo sproporzionato dall’aumento della temperatura globale e si prevede che i rischi climatici fisici aumenteranno. Inoltre, la limitata capacità dei governi africani di rispondere alla crisi climatica a causa del debito e degli shock economici richiede un’azione urgente per fornire una riduzione del debito e una maggiore liquidità“.