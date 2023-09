Clima, manifestanti bloccano autostrada all’Aia per chiedere lo stop ai sussidi ai combustibili fossili | FOTO

MeteoWeb

Attivisti di Extinction Rebellion, Greenpeace e altre organizzazioni per il clima hanno bloccato oggi un’autostrada olandese per protestare contro i miliardi di euro di sussidi governativi alle industrie che utilizzano petrolio, carbone e gas. I manifestanti hanno sfondato una barriera della Polizia e hanno poi bloccato un’autostrada dell’Aia, mostrando cartelli con scritto “i sussidi ai combustibili fossili non sono una cosa bella“. I manifestanti hanno minacciato di continuare a bloccare l’autostrada fino alla revoca delle sovvenzioni e di tornarci ogni giorno in caso di loro rimozione da parte della Polizia, che è intervenuta usando idranti per costringerli a lasciare l’autostrada. L’azione fa parte di una serie di proteste guidate da Extinction Rebellion e rivolte al Parlamento olandese.