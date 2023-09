Clima, stazione sciistica sulle Alpi francesi chiude definitivamente perché non c’è abbastanza neve

MeteoWeb

L’inverno si sta avvicinando ma per un’altra stazione sciistica in Francia, ciò significa affrontare la realtà che non c’è abbastanza neve per andare avanti. La Sambuy, una città che gestisce una destinazione sciistica per famiglie vicino al Monte Bianco nelle Alpi francesi, ha deciso di smantellare i suoi impianti di risalita perché il cambiamento climatico ha ridotto la stagione sciistica a poche settimane, il che significa che non è più redditizio mantenerli aperti. “Prima nevicava praticamente dall’1 dicembre fino al 30 marzo”, ha detto alla CNN il sindaco di La Sambuy, Jacques Dalex. Lo scorso inverno, tuttavia, ci sono state solo “quattro settimane di neve e anche allora non molta neve”, ha aggiunto. “Molto rapidamente sulla pista sono comparsi sassi e rocce”.

Potendo aprire per meno di cinque settimane nei mesi di gennaio e febbraio, Dalex ha affermato che il resort prevede una perdita operativa annuale di circa 500.000 euro. Solo il mantenimento degli impianti di risalita costa 80.000 euro l’anno.

La Sambuy non è un resort enorme, avendo solo tre impianti di risalita e una manciata di piste che raggiungono un’altezza massima di 1.850 metri. Ma con una gamma di piste che vanno dalla “nera” per esperti alla “verde” per principianti e skipass relativamente economici, era popolare tra le famiglie che cercavano un’esperienza più tranquilla sulle Alpi rispetto a quella offerta da destinazioni più grandi e ad alta quota. Il sito web del bollettino neve del Regno Unito, On The Snow, lo definisce “un luogo idilliaco da visitare, con viste panoramiche eccezionali e tutto ciò di cui hai bisogno in una località accogliente“.

Quest’estate, quando è arrivato il momento cruciale per la pianificazione della stagione invernale, il consiglio comunale di La Sambuy ha deciso di chiudere la stazione che gestisce dal 2016. Il sito web di La Sambuy riporta ora un messaggio che informa che la stazione sciistica “ha chiuso definitivamente” il 10 settembre, a seguito della decisione del consiglio comunale. “Grazie a tutti per quest’ultima stagione estiva 2023 e per tutti i meravigliosi anni trascorsi al vostro fianco”, si legge. Anche se le sue infrastrutture sciistiche dovrebbero essere smantellate il prima possibile, si spera che la città possa ancora attirare visitatori. Dalex ha affermato che il resort, che si propone anche come destinazione estiva per escursioni e attività all’aria aperta, diventerà un luogo per “scoprire e proteggere la natura, fare passeggiate e praticare sport, se possibile”.

Innevamento

La Sambuy non è l’unica stazione sciistica francese ad affrontare un tracollo. L’anno scorso, Saint-Firmin, un’altra piccola destinazione sciistica alpina, ha deciso di rimuovere il proprio impianto di risalita dopo aver visto la stagione invernale ridursi da mesi a settimane, una situazione attribuita anche al cambiamento climatico. Mountain Wilderness, un gruppo ambientalista francese, afferma di aver smantellato 22 impianti di risalita in Francia dal 2001 e stima che ci siano ancora 106 impianti di risalita abbandonati in 59 siti del Paese.

Secondo un rapporto pubblicato ad agosto dalla rivista scientifica Nature Climate Change, il 53% delle 2.234 stazioni sciistiche esaminate in Europa probabilmente sperimenterà “un rischio molto elevato per quanto riguarda l’innevamento” a 2°C di temperatura superiore a quella dei livelli pre-industriali, senza l’utilizzo di neve artificiale.

Petizione per salvare l’impianto di risalita di La Sambuy

Dalex di La Sambuy ha affermato che “tutte le località di sport invernali in Francia sono colpite dal riscaldamento globale”, in particolare quelle a un’altitudine di media montagna tra 1.000 e 1.500 metri. Tuttavia, non tutti nella sua città sono disposti ad arrendersi senza combattere. Quest’anno è stata lanciata una petizione da un’associazione chiamata All Together For La Sambuy (Tous Ensemble Pour La Sambuy), che chiede di mantenere aperti questo resort e altri, adottando un nuovo modello più “durevole“, principalmente utilizzando la seggiovia in estate per portare i visitatori in montagna. La petizione ha raccolto più di 1.900 firme e, secondo Christian Bailly, Presidente dell’associazione, il gruppo sta avviando un’azione legale per revocare la decisione del consiglio comunale. Bailly ha affermato che la chiusura è “dannosa” per la città e il territorio locale, aggiungendo che la stazione sciistica è “un elemento sociale della nostra piccola città di 7.500 abitanti”.