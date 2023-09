Clima, vertice di Nairobi: l’Ue sigla il partenariato sull’idrogeno verde con il Kenya

MeteoWeb

L’Italia, con il sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica Claudio Barbaro, ha preso parte alla cerimonia per la firma, da parte del Presidente keniano William Ruto e del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dell’Iniziativa Ue Idrogeno Verde, che si è svolta in occasione del primo vertice sul clima in Africa (Acs) a Nairobi. Oltre alla strategia per l’idrogeno verde, Ursula von der Leyen e William Ruto hanno lanciato la roadmap per il Kenya con sostegni Ue per quasi 12 milioni di euro del Global Gateway, la strategia di Bruxelles per gli investimenti globali. Nel complesso, Global Gateway sta investendo oltre 3,4 miliardi di euro nel clima e nella natura in Kenya, dallo sviluppo del settore delle energie rinnovabili alla costruzione di catene di valore agricole sostenibili, alla resilienza climatica e alla protezione dell’ambiente.

L’intesa conclusa definisce le ambizioni del Kenya a sviluppare la propria industria dell’idrogeno verde a partire da quest’anno e almeno fino al 2032. La strategia si concentra sullo sviluppo e sulla crescita del mercato interno e delle esportazioni e include obiettivi specifici relativi alla riduzione delle emissioni, alla creazione di posti di lavoro e agli investimenti diretti. L’Ue impegnerà quasi 12 milioni di euro in sovvenzioni per stimolare gli investimenti pubblici e privati nell’industria keniota dell’idrogeno verde, ha precisato Bruxelles. “Il Kenya è un alleato chiave nella lotta contro il cambiamento climatico“, ha dichiarato von der Leyen. “L’ambizioso obiettivo del Kenya di raggiungere il 100% di energia pulita entro il 2030 è fonte di ispirazione per altri Paesi”, ha aggiunto il Presidente, “e la strategia sull’idrogeno verde aiuterà il Kenya a raggiungere questo obiettivo”.

L’intesa Ue-Kenya “dà priorità all’espansione economica, alla creazione di opportunità di lavoro e alla promozione della gestione ambientale e traccia un percorso per il Kenya per sfruttare il potenziale dell’idrogeno verde come motore chiave di transizione energetica“, ha commentato il Presidente keniota, William Ruto. “L’economia dell’idrogeno verde migliorerà la sicurezza alimentare, inclusa l’espansione della produzione verde di tè, caffè, orticoltura, floricoltura e cereali” e “faciliterà la decarbonizzazione della nostra industria e dell’economia“, ha aggiunto.