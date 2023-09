Clima, vertice di Nairobi: l’Africa cerca investimenti contro il riscaldamento globale

MeteoWeb

L’Africa ha una “opportunità senza precedenti” di svilupparsi partecipando alla lotta contro il riscaldamento globale, ma ha bisogno di massicci investimenti internazionali. Lo ha dichiarato il Presidente keniota William Ruto all’apertura di uno storico vertice continentale sul clima a Nairobi. Il primo vertice africano sul clima dà il via ai quattro mesi più intensi dell’anno per i negoziati internazionali sul clima, che culmineranno nella COP28 che si terrà a Dubai tra fine novembre e inizio dicembre. Per tre giorni, leader e funzionari africani e non, tra cui il capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres, si incontreranno nella capitale keniota Nairobi per sviluppare una visione africana comune su sviluppo e clima.

L’obiettivo è ambizioso per un continente che ospita 1,4 miliardi di persone – tra le più vulnerabili ai cambiamenti climatici – in 54 Paesi politicamente ed economicamente diversi. “La questione principale è l’opportunità senza precedenti che l’azione per il clima rappresenta per l’Africa – ha aggiunto Ruto –. L’Africa possiede la chiave per accelerare la decarbonizzazione dell’economia globale. Non siamo solo un continente ricco di risorse, siamo una potenza di potenziale non sfruttato, desideroso di impegnarsi e competere equamente nei mercati globali”.

Sebbene l’Africa contribuisca solo al 2-3% delle emissioni globali di gas serra, soffre in modo sproporzionato dei cambiamenti climatici, afflitta da siccità e inondazioni sempre più estreme, secondo i dati delle Nazioni Unite. I Paesi africani sono ostacolati dal crescente onere del debito e dalla mancanza di finanziamenti. Nonostante la ricchezza di risorse naturali, solo il 3% degli investimenti energetici mondiali viene effettuato nel continente. Secondo Ruto, l’Africa ha il potenziale per essere autosufficiente dal punto di vista energetico grazie alle risorse rinnovabili.

Per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall’Accordo di Parigi, il Fondo monetario internazionale calcola che gli investimenti in questi Paesi dovranno raggiungere i 2.000 miliardi di dollari all’anno entro un decennio. Gli investimenti internazionali devono essere “massicciamente incrementati per trasformare gli impegni in azioni in tutto il continente”, hanno dichiarato William Ruto, il Presidente della COP28 Sultan Al-Jaber e il capo della Commissione dell’Unione Africana, Moussa Faki Mahamat, in una dichiarazione congiunta.

Su scala globale, i Paesi ricchi non hanno ancora rispettato l’impegno di fornire 100 miliardi di dollari all’anno di finanziamenti per il clima ai Paesi più poveri entro il 2020. Una bozza di dichiarazione finale consultata dall’AFP, ma ancora in fase di negoziazione, sottolinea il “potenziale unico dell’Africa di essere una parte essenziale della soluzione“. Il documento cita il vasto potenziale del continente nelle energie rinnovabili, la sua giovane forza lavoro e le sue risorse naturali, tra cui il 40% delle riserve mondiali di cobalto, manganese e platino, essenziali per le batterie e le celle a combustibile a idrogeno. Il successo a Nairobi darebbe impulso a diversi incontri internazionali chiave prima della COP28, del vertice del G20 in India e dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre, seguiti dalla riunione annuale della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale (FMI) a Marrakech ad ottobre.