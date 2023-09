Clima, anche l’Italia al vertice di Nairobi, Barbaro: “occasione per sostenere la candidatura di Roma ad Expo 2030”

MeteoWeb

Il sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica, Claudio Barbaro, guida la delegazione italiana al primo vertice sul clima in Africa (Acs) che si tiene a Nairobi a partire da oggi, organizzato dal governo keniota insieme con l’Unione africana, in vista dei negoziati della COP28 del prossimo 30 novembre a Dubai. Della delegazione, si legge in una nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, fa parte anche il Professor Francesco Corvaro, inviato speciale italiano per il cambiamento climatico. A margine del vertice, la delegazione italiana presenzierà alla firma dell’iniziativa Kenya-Ue sull’idrogeno verde tra il Presidente del Kenya, William Ruto, e il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, oltre ad avere colloqui con le controparti di Kenya, Ruanda, Botswana, Repubblica democratica del Congo e a partecipare a un panel sul dialogo sulla transizione energetica e all’evento Youth4 Capacity.

Barbaro: “vertice a Nairobi occasione per sostenere candidatura Roma ad Expo 2030”

Giornata “intensa di lavori al primo vertice sul clima in Africa (Acs) a Nairobi. Si svolgeranno domani importanti bilaterali”, scrive su X Claudio Barbaro. “Oltre al Kenya, incontreremo altri Paesi dando ulteriore impulso alle relazioni bilaterali e confermando l’impegno dell’Italia nel promuovere la cooperazione con i partner africani. Importante anche – spiega – l’opportunità offerta dal Summit per sostenere la candidatura di Roma ad Expo 2030“, conclude, postando una foto lo ritrae con il Presidente del Kenya.