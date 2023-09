Il climatologo: “devo omettere la verità, altrimenti non pubblicano i miei studi”

MeteoWeb

Uno scienziato del cambiamento climatico ha affermato che le principali riviste accademiche del mondo rifiutano gli articoli che non “supportano certe narrazioni” sulla questione e favoriscono invece la ricerca “distorta” che esalta i pericoli piuttosto che le soluzioni. Patrick T. Brown, docente alla Johns Hopkins University e Dottore in scienze della terra e del clima, ha affermato che gli editori di Nature and Science – due delle riviste scientifiche più prestigiose – selezionano “articoli sul clima che supportano determinate narrazioni preapprovate”. Lo riporta il Daily Mail, citando un articolo per The Free Press, in cui Brown ha paragonato questo approccio al modo in cui “la stampa si concentra così intensamente sul cambiamento climatico come causa principale” degli incendi, compresi i recenti devastanti incendi alle Hawaii. Ha sottolineato una ricerca secondo cui l’80% degli incendi sono innescati dagli esseri umani.

Brown ha citato l’esempio di un articolo da lui recentemente scritto, dal titolo “Il riscaldamento climatico aumenta il rischio di crescita quotidiana estrema degli incendi in California”. Brown ha affermato che lo studio, pubblicato sulla rivista Nature la scorsa settimana, “si concentra esclusivamente su come il cambiamento climatico ha influenzato il comportamento estremo degli incendi” e ignora altri fattori chiave.

Brown ha esposto le sue affermazioni in un articolo intitolato “Ho tralasciato la piena verità per pubblicare il mio studio sul cambiamento climatico”. “Il mio lavoro è stato pubblicato su Nature perché mi sono attenuto a una narrazione che sapevo sarebbe piaciuta agli editori. Non è così che dovrebbe funzionare la scienza“, inizia l’articolo in questione. “Sapevo di non dover cercare di quantificare aspetti chiave diversi dal cambiamento climatico nella mia ricerca perché ciò avrebbe diluito la storia che riviste prestigiose come Nature e il suo rivale, Science, vogliono raccontare“, ha scritto Brown del suo lavoro recentemente pubblicato.

“Questo conta perché è di fondamentale importanza per gli scienziati ottenere pubblicazioni su riviste di alto profilo; in molti modi, sono i guardiani del successo professionale nel mondo accademico. E gli editori di queste riviste hanno reso abbondantemente chiaro, sia con ciò che pubblicano sia con ciò che rifiutano, che vogliono studi sul clima che supportino alcune narrazioni preapprovate, anche quando tali narrazioni vanno a scapito di una più ampia conoscenza per la società”, continua Brown. “Per dirla senza mezzi termini, la scienza del clima è diventata meno intesa a comprendere le complessità del mondo e più a fungere da sorta di Cassandra, avvertendo urgentemente il pubblico sui pericoli del cambiamento climatico. Per quanto comprensibile possa essere questo istinto, distorce gran parte della ricerca scientifica sul clima, disinforma il pubblico e, soprattutto, rende più difficile raggiungere soluzioni pratiche”, sostiene il Dott. Brown.

La replica di Nature

Un portavoce di Nature ha affermato che “tutti i manoscritti presentati vengono considerati in modo indipendente sulla base della qualità e della tempestività della loro scienza”. “I nostri editori prendono decisioni basandosi esclusivamente sul fatto che la ricerca soddisfi i nostri criteri di pubblicazione: ricerca scientifica originale (dove le conclusioni sono sufficientemente supportate dalle evidenze disponibili), di eccezionale importanza scientifica, che raggiunge una conclusione di interesse per un pubblico multidisciplinare,” si legge in una dichiarazione. “L’omissione intenzionale di fatti e risultati rilevanti per le principali conclusioni di uno studio non è considerata la migliore pratica per quanto riguarda i principi accettati di integrità della ricerca“, ha aggiunto il portavoce.

L’esempio degli incendi alle Hawaii

Brown ha aperto la sua missiva con link ad articoli di AP, PBS NewsHour, The New York Times e Bloomberg che, secondo lui, danno l’impressione che gli incendi globali siano “per lo più il risultato del cambiamento climatico”. Ha affermato che “il cambiamento climatico è un fattore importante” ma “non è nemmeno lontanamente l’unico fattore che merita la nostra attenzione esclusiva“. Molti resoconti sugli incendi a Maui hanno sostenuto che il cambiamento climatico ha contribuito al disastro, creando le condizioni che hanno causato lo scoppio e la rapida diffusione degli incendi. Si ritiene che gli incendi, che hanno ucciso almeno 115 persone, siano stati provocati da una linea elettrica caduta, ma gli osservatori hanno affermato che l’aumento delle temperature ha causato condizioni estremamente secche sull’isola hawaiana.

Brown sostiene che i media funzionano come le riviste scientifiche, nel senso che l’attenzione al cambiamento climatico “si inserisce in una trama semplice che premia la persona che la racconta”. Gli scienziati la cui carriera dipende dalla pubblicazione del loro lavoro sulle principali riviste “adattano” il loro lavoro per “supportare la narrativa tradizionale“, ha affermato. “Ciò porta a una seconda regola non detta nello scrivere uno studio di successo sul clima. Gli autori dovrebbero ignorare, o almeno minimizzare, le azioni pratiche che possono contrastare l’impatto del cambiamento climatico“, ha aggiunto Brown.

L’esperto ha fornito esempi di fattori che vengono ignorati, come una “diminuzione delle morti dovute a disastri meteorologici e climatici nell’ultimo secolo“. Nel caso degli incendi, Brown afferma che “la ricerca attuale indica che questi cambiamenti nelle pratiche di gestione delle foreste potrebbero annullare completamente gli impatti dannosi dei cambiamenti climatici sugli incendi”. La cattiva gestione delle foreste è stata anche ritenuta responsabile del numero record di incendi in Canada quest’anno.

“Serve un cambiamento culturale”

Ma “il tipo di analisi più pratica è scoraggiato” perché “indebolisce le ragioni a favore della riduzione delle emissioni di gas serra“, ha affermato Brown. Gli studi di successo spesso utilizzano anche “metriche meno intuitive” per misurare gli impatti del cambiamento climatico perché “generano i numeri più strabilianti“, ha affermato. Brown ha aggiunto che altri articoli da lui scritti, che non corrispondono a una certa narrazione, sono stati “respinti incondizionatamente dagli editori di prestigiose riviste, e ho dovuto accontentarmi di testate meno prestigiose“.

Brown conclude: “abbiamo bisogno di un cambiamento culturale nel mondo accademico e nei media d’élite che consenta un dibattito molto più ampio sulla resilienza sociale al clima. I media, ad esempio, dovrebbero smettere di accettare questi studi come oro colato e indagare su ciò che è stato lasciato fuori. Gli editori delle riviste più importanti devono andare oltre un obiettivo ristretto che spinge alla riduzione delle emissioni di gas serra. E i ricercatori stessi devono iniziare a opporsi agli editori o trovare altri posti in cui pubblicare”.