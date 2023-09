Come vedere la sfolgorante “Harvest Moon”, l’ultima Superluna del 2023

MeteoWeb

L’ultima Superluna del 2023 sorgerà il 29 settembre, quando la Harvest Moon – tra i pleniluni più noti dell’anno – ascenderà nei cieli autunnali. Ufficialmente piena alle 11:57 ora italiana di venerdì 29 settembre, la Luna Piena sarà visibile quando sorgerà la sera a Est. Sarà nella costellazione dei Pesci e apparirà luminosa e piena anche il giorno precedente e successivo. Un paio di sere dopo, domenica 1° ottobre, la Luna – a quel punto illuminata al 90% e nella costellazione dell’Ariete – brillerà vicino a Giove.

Il nome più popolare per la Luna Piena di settembre è “Harvest Moon“, “Luna del Raccolto” perché sorge vicino al tramonto per alcune sere di seguito e fornisce agli agricoltori luce extra per aiutarli nel loro lavoro, secondo Almanac.com. Tuttavia, stabilire quale Luna Piena venga chiamata Luna del Raccolto è tutta una questione di tempismo. È un nome dato in genere al plenilunio più vicino all’equinozio di settembre, secondo l’Adler Planetarium. I nomi alternativi dei nativi americani per la Luna Piena di settembre includono Drying Rice Moon, Falling Leaves Moon e Freezing Moon.

La Harvest Moon di quest’anno sarà la 4ª e ultima Superluna del 2023, e si verificherà 2 giorni dopo aver raggiunto il perigeo, il punto più vicino nella sua orbita alla Terra. Poiché sarà un po’ più vicina alla Terra rispetto alla media, apparirà leggermente più grande e luminosa del solito. Anche la Luna Piena dello Storione e la Luna Blu di agosto erano Superlune, così come la Luna Piena di Cervo di luglio. Sorgendo a circa 361mila km dalla Terra, la Harvest Moon sarà la 3ª Superluna più vicina dell’anno.

La prossima Luna Piena sarà il 28 ottobre: nota come la Luna del Cacciatore, sarà parzialmente eclissata dalla Terra.