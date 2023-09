Un puntino luminoso e giallastro: occasione imperdibile per vedere Mercurio

MeteoWeb

Se non avete mai visto con i vostri occhi il pianeta più piccolo del nostro Sistema Solare, questo fine settimana avrete un’eccellente opportunità. Oggi Mercurio raggiungerà il suo punto più alto nel cielo durante tutto l’anno e sarà semi-illuminato. Conosciuto anche come il “pianeta veloce” per la sua vivace orbita di 88 giorni attorno al Sole, Mercurio orbita così vicino alla nostra stella che è quasi sempre perso nella luce solare. E’ tecnicamente presente nel cielo diurno quasi tutto l’anno eppure è impossibile da vedere. Solo di tanto in tanto diventa visibile in concomitanza dell’alba o del tramonto sulla Terra.

Questo è ciò che accadrà la prossima settimana con la “massima elongazione” di Mercurio, termine che indica un punto nella sua orbita in cui appare più lontano dal Sole, visto dalla Terra. La sua massima elongazione verso Est si ha quando è visibile sopra l’orizzonte occidentale subito dopo il tramonto, mentre la sua massima elongazione verso Ovest segna la sua visibilità sopra l’orizzonte orientale subito prima dell’alba. Il pianeta apparirà anche semi–illuminato – fenomeno noto come “dicotomia” – proprio come la Luna nella fase del Primo o dell’Ultimo Quarto.

La massima elongazione di Mercurio verso Ovest avverrà oggi, 22 settembre, anche se sarà in posizione favorevole per essere osservato prima dell’alba per tutta la settimana, raggiungendo i 17 gradi sopra il cielo orientale. Secondo In-The-Sky.org, sarà più luminoso e più facile da vedere nei giorni successivi al raggiungimento del suo punto più alto nel cielo, quando mostrerà una fase gibbosa, apparendo più che mezzo illuminato. Secondo Space.com, Mercurio sarà più luminoso e più facile da individuare nel cielo mattutino fino al 30 settembre.

Sarà visibile in migliori condizioni circa 30 minuti prima dell’alba, da oggi fino all’inizio della prossima settimana. Avrete bisogno di un orizzonte chiaro e senza ostacoli. Un binocolo è utile per individuare quello che apparirà come un puntino giallastro con meno difficoltà. La prossima grande elongazione verso Est di Mercurio avverrà il 4 dicembre 2023, quando sarà visibile la sera dopo il tramonto.