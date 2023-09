Convegno “La moria del Kiwi”: il punto su conoscenze e strategie di difesa

MeteoWeb

Giovedì 28 settembre 2023, nell’Aula Seminari “Francesco Saverio Nesci” del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria si terrà un convegno tecnico-scientifico dal titolo “La moria del Kiwi: a che punto siamo con la ricerca?”. Il Convegno rappresenta un’importante occasione per fare il punto sullo stato delle conoscenze e sulle possibili strategie di difesa a più di dieci anni dalle prime segnalazioni di moria in Veneto. Si tratta di una tematica di grande interesse in considerazione della gravità della moria, che in molte aree geografiche del territorio nazionale ha già fortemente compromesso le produzioni, e dell’importanza della coltivazione dell’actinidia, che rappresenta una filiera con grandi potenzialità di crescita.