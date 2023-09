Cosa sono le giuggiole? Benefici e consigli per l’uso

MeteoWeb

Le giuggiole, frutti originari dell’Asia, sono da secoli apprezzate per le loro straordinarie proprietà benefiche. Ricche di vitamine, in particolare di vitamina C, e di minerali, svolgono un ruolo essenziale nel rinforzare il sistema immunitario, proteggendo l’organismo dai danni causati dai radicali liberi. La loro composizione nutrizionale, arricchita da fibre alimentari, favorisce la salute digestiva, regolando il movimento intestinale e contrastando la stitichezza. Inoltre, nella medicina tradizionale cinese, le giuggiole sono state utilizzate per le loro proprietà calmanti, essendo in grado di trattare disturbi come l’insonnia e l’ansia.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cosa sono le giuggiole?

Le giuggiole sono i frutti dell’albero Ziziphus jujuba, noto comunemente come giuggiolo. Questa pianta è originaria dell’Asia, in particolare della Cina, dove è stata coltivata e valorizzata per oltre 4.000 anni, sia per i suoi frutti che per le sue proprietà medicinali.

Il giuggiolo è un albero da frutto di medie dimensioni che può crescere fino a 5-10 metri di altezza. Ha foglie verdi brillanti, piccole e ovate. Durante la primavera, l’albero produce piccoli fiori giallo-verdi, che diventano poi i frutti.

Il frutto è piccolo, di solito di forma ovale o rotonda. Quando è maturo, il suo colore varia dal marrone chiaro al rosso scuro. La polpa è croccante e dolce, simile in consistenza a una mela, e contiene un singolo seme grande e duro al centro. Man mano che il frutto matura e secca, la sua consistenza diventa gommosa, simile a quella di un dattero, e il sapore diventa più concentrato e dolce.

Le giuggiole sono molto apprezzate per il loro valore nutritivo e sono spesso consumate fresche, essiccate o trasformate in tisane, marmellate e liquori. Oltre al loro sapore piacevole, i frutti sono noti per i loro benefici sulla salute.

Proprietà e benefici delle giuggiole

Le giuggiole sono apprezzate non solo per il loro sapore dolce e la loro consistenza croccante, ma anche per i numerosi benefici. Ecco alcune proprietà:

Ricchezza nutrizionale : sono una fonte di vitamine e minerali. Contengono vitamina C, vitamine del gruppo B, potassio, ferro, fosforo e calcio;

: sono una fonte di vitamine e minerali. Contengono vitamina C, vitamine del gruppo B, potassio, ferro, fosforo e calcio; Proprietà antiossidanti : ricche di antiossidanti, aiutano a combattere i radicali liberi nel corpo, prevenendo i danni cellulari e riducendo il rischio di molte malattie croniche, compresi alcuni tipi di cancro;

: ricche di antiossidanti, aiutano a combattere i radicali liberi nel corpo, prevenendo i danni cellulari e riducendo il rischio di molte malattie croniche, compresi alcuni tipi di cancro; Salute digestiva : grazie al loro contenuto di fibre, possono aiutare a promuovere una digestione sana, prevenendo la stitichezza e sostenendo la salute dell’intestino;

: grazie al loro contenuto di fibre, possono aiutare a promuovere una digestione sana, prevenendo la stitichezza e sostenendo la salute dell’intestino; Effetti calmanti : nella medicina tradizionale cinese, sono state utilizzate come sedativo naturale. Si ritiene che aiutino a ridurre l’ansia, lo stress e aiutino a combattere l’insonnia;

: nella medicina tradizionale cinese, sono state utilizzate come sedativo naturale. Si ritiene che aiutino a ridurre l’ansia, lo stress e aiutino a combattere l’insonnia; Rafforzamento del sistema immunitario : la vitamina C e altri composti contribuiscono a potenziare il sistema immunitario, aiutando il corpo a resistere alle infezioni;

: la vitamina C e altri composti contribuiscono a potenziare il sistema immunitario, aiutando il corpo a resistere alle infezioni; Salute della pelle : gli antiossidanti, in particolare la vitamina C, possono aiutare a mantenere la pelle sana, luminosa e a ridurre i segni dell’invecchiamento;

: gli antiossidanti, in particolare la vitamina C, possono aiutare a mantenere la pelle sana, luminosa e a ridurre i segni dell’invecchiamento; Proprietà antinfiammatorie : fi ritiene che abbiano proprietà antinfiammatorie, che possono aiutare a ridurre l’infiammazione nel corpo e prevenire varie malattie associate;

: fi ritiene che abbiano proprietà antinfiammatorie, che possono aiutare a ridurre l’infiammazione nel corpo e prevenire varie malattie associate; Salute del cuore: alcuni studi suggeriscono che possano aiutare a migliorare la circolazione sanguigna e ad abbassare il colesterolo, sostenendo così la salute cardiovascolare.

Questi benefici rendono le giuggiole un’aggiunta preziosa a una dieta equilibrata, che può contribuire al benessere generale dell’organismo.

Giuggiole e diabete

Le giuggiole contengono composti che potrebbero influenzare il metabolismo del glucosio e aiutare nella gestione del diabete. Alcuni studi suggeriscono che possono avere un effetto ipoglicemizzante, ossia abbassare i livelli di zuccheri nel sangue. Questo potrebbe renderle utili per chi cerca di controllare o prevenire il diabete. Tuttavia, è essenziale per i diabetici consultare un medico prima di introdurre questo alimento nella dieta, specialmente se si assumono farmaci, per evitare un eccessivo abbassamento della glicemia.

Giuggiole e stitichezza

Le giuggiole sono ricche di fibre alimentari, che sono essenziali per mantenere una digestione regolare e prevenire la stitichezza. Consumando giuggiole, si può favorire il movimento intestinale e facilitare l’espulsione delle feci. Le fibre aiutano anche ad aumentare il volume e ad ammorbidirle, rendendo più semplice la loro evacuazione. Pertanto, le giuggiole sono spesso consigliate come rimedio naturale per alleviare la stitichezza e promuovere la salute digestiva generale.

Le controindicazioni

Sebbene il consumo di giuggiole sia generalmente considerato sicuro, ci sono alcune potenziali controindicazioni da tenere a mente:

Interazioni con farmaci sedativi : hanno proprietà sedative naturali, e ciò potrebbe potenziare l’effetto dei farmaci sedativi. Se si assumono farmaci per l’insonnia, l’ansia o altri disturbi, è importante consultare un medico prima di consumare giuggiole in quantità significative;

: hanno proprietà sedative naturali, e ciò potrebbe potenziare l’effetto dei farmaci sedativi. Se si assumono farmaci per l’insonnia, l’ansia o altri disturbi, è importante consultare un medico prima di consumare giuggiole in quantità significative; Effetti sulla glicemia : sebbene possano avere un potenziale effetto ipoglicemizzante, cioè abbassare i livelli di zuccheri nel sangue, ciò potrebbe interagire con farmaci antidiabetici. Chi assume tali farmaci dovrebbe monitorare attentamente i propri livelli di glicemia e consultare con un medico.

: sebbene possano avere un potenziale effetto ipoglicemizzante, cioè abbassare i livelli di zuccheri nel sangue, ciò potrebbe interagire con farmaci antidiabetici. Chi assume tali farmaci dovrebbe monitorare attentamente i propri livelli di glicemia e consultare con un medico. Allergie : anche se è un caso raro, alcune persone potrebbero essere allergiche alle giuggiole o ai componenti correlati. È sempre una buona prassi introdurre nuovi alimenti gradualmente e osservare eventuali reazioni allergiche;

: anche se è un caso raro, alcune persone potrebbero essere allergiche alle giuggiole o ai componenti correlati. È sempre una buona prassi introdurre nuovi alimenti gradualmente e osservare eventuali reazioni allergiche; Problemi digestivi : se consumate in grandi quantità, possono causare problemi digestivi come gonfiore, gas o diarrea a causa del loro contenuto di fibre;

: se consumate in grandi quantità, possono causare problemi digestivi come gonfiore, gas o diarrea a causa del loro contenuto di fibre; Gravidanza e allattamento : non ci sono studi conclusivi sugli effetti durante la gravidanza o l’allattamento. Sebbene siano generalmente considerate sicure, è sempre meglio consultare un medico o un ostetrico prima di introdurre nuovi alimenti o erbe durante questi periodi;

: non ci sono studi conclusivi sugli effetti durante la gravidanza o l’allattamento. Sebbene siano generalmente considerate sicure, è sempre meglio consultare un medico o un ostetrico prima di introdurre nuovi alimenti o erbe durante questi periodi; Chirurgia: potrebbero influenzare la glicemia, rendendo il controllo dei livelli di zuccheri nel sangue difficile durante e dopo un intervento chirurgico. È consigliabile smettere di consumare giuggiole almeno 2 settimane prima di un intervento chirurgico programmato.

Come per qualsiasi alimento o integratore, è importante ascoltare il proprio corpo e consultare un medico se si hanno dubbi o preoccupazioni.

Valori nutrizionali e calorie

Le giuggiole sono frutti nutrizionalmente ricchi che offrono diversi benefici per la salute. Ecco una panoramica approssimativa dei valori nutrizionali delle giuggiole fresche, per 100 grammi:

Calorie : circa 79

: circa 79 Proteine : circa 1,2 g

: circa 1,2 g Grassi totali : circa 0,2 g

: circa 0,2 g Carboidrati totali : circa 20 g Zuccheri : circa 10 g

: circa 20 g Fibre : circa 10 g

: circa 10 g Vitamina C : circa 69 mg (115% del valore giornaliero raccomandato)

: circa 69 mg (115% del valore giornaliero raccomandato) Niacina (Vitamina B3) : circa 0,9 mg

: circa 0,9 mg Piridossina (Vitamina B6) : circa 0,081 mg

: circa 0,081 mg Acido Folico : circa 23 µg

: circa 23 µg Calcio : circa 21 mg

: circa 21 mg Ferro : circa 0,48 mg

: circa 0,48 mg Magnesio : circa 10 mg

: circa 10 mg Fosforo : circa 8 mg

: circa 8 mg Potassio : circa 250 mg

: circa 250 mg Zinco: circa 0,05 mg

E’ importante sottolineare che questi valori possono variare in base alla varietà, alle condizioni di crescita e ad altri fattori. Le giuggiole secche, ad esempio, avranno una densità calorica e di zuccheri maggiore a causa della riduzione dell’acqua nel frutto.

Giuggiole, come si mangiano?

Le giuggiole possono essere consumate in diversi modi. Fresche, hanno una consistenza croccante simile a una mela e un sapore dolce. Basta lavarle e mangiarle intere, evitando il seme centrale. Se essiccate, assomigliano ai datteri e sono spesso utilizzate in tisane o come snack. Possono essere aggiunte a piatti salati, dolci, marmellate o bevande. Infine, possono essere trasformate in sciroppi o liquori. La loro versatilità le rende adatte a molteplici preparazioni culinarie.

Le ricette

Tisana alle giuggiole

Prendete 50 grammi di giuggiole essiccate e mettetele in una ciotola. Aggiungete 1 litro d’acqua in una pentola e portate a ebollizione. Una volta bollente, aggiungete le giuggiole essiccate e fate sobbollire per 15-20 minuti. Filtrate la tisana e servitela calda. Per un tocco di dolcezza, aggiungete un cucchiaio di miele a piacere.

Insalata di giuggiole e noci

Prendete 150 grammi di giuggiole fresche, lavatele e tagliatele a metà, eliminando il seme. In una ciotola grande, unite le giuggiole con 50 grammi di noci tritate grossolanamente. Condite con il succo di mezzo limone, un filo d’olio d’oliva, sale e pepe a piacere. Mescolate bene e servite come contorno o snack fresco. Se desiderate, potete arricchire l’insalata con foglie di menta tritate.