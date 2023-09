MeteoWeb

“Sono risultato positivo al Covid e non potrò recarmi a New Delhi per il vertice del G20. Mi sento bene“: è quanto ha annunciato ieri su X il premier spagnolo Pedro Sanchez, precisando che “la Spagna sarà magnificamente rappresentata dal primo vice presidente e ministro degli Affari Economici e dal ministro degli Affari Esteri, dell’Unione Europea e della Cooperazione“.