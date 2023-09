Crolla un’autostrada per frana: auto inghiottite in Svezia

MeteoWeb

Paura in Svezia per una frana che ha distrutto un tratto dell’autostrada E6 che collega il Paese alla Norvegia. Almeno 3 persone sono rimaste ferite dopo che le 4 auto e un autobus sui cui viaggiavano sono stati coinvolti nel crollo di un tratto dell’importante autostrada a Stenungsund. Si è aperta una voragine larga 500 metri. La strada è ora completamente chiusa in entrambe le direzioni e i soccorritori stanno effettuando ricerche con cani e personale appositamente addestrato per assicurarsi che non ci siano persone intrappolate nei detriti. Oltre all’autostrada, sono stati danneggiati diversi edifici e strutture, tra cui anche un ristorante Burger King.

La causa della frana è ancora ignota. I media svedesi hanno detto che nell’area si sono svolte importanti attività di costruzione che hanno comportato esplosioni e lavori di scavo. Negli ultimi giorni, è caduta anche una grande quantità di pioggia. Le riprese effettuate da un drone hanno mostrato che una crepa sulla E6 è apparsa dopo l’inizio della costruzione di un centro commerciale. La Polizia svedese ha avviato un’indagine.