Cuccioli dell’orsa Amarena: sindaco emette divieto di avvicinamento

Il sindaco del Comune di San Benedetto dei Marsi, Antonio Cerasani, ha emesso un’ordinanza ad effetto immediato per il divieto di avvicinamento agli esemplari di orso bruno marsicano al fine di avvistarli e fotografarli, filmarli e di illuminarli. Inoltre, l’ordinanza dispone il divieto di avvicinarsi alle squadre specializzate impegnate nella ricerca su tutto il territorio al fine di evitare il disturbo dello svolgimento delle operazioni di ricerca; è vietato, infine, alimentare gli esemplari di orso bruno marsicano in qualsiasi modo. Il sindaco invita tutta la popolazione a collaborare con le forze dell’ordine, rimanendo a casa senza attivarsi autonomamente.

Marsilio: “non recatevi sul posto”

Gli stessi inviti arrivano anche dal Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. “Ringrazio Carabinieri forestali e guardiaparco per l’encomiabile attività che stanno conducendo, e invito tutti a non recarsi sul posto senza giustificato motivo: il modo migliore di contribuire al ritrovamento e alla messa in sicurezza dei cuccioli è quello di lasciar lavorare gli specialisti nelle migliori condizioni possibili”, è l’appello di Marsilio su Facebook. “Ho sentito il Generale Giampiero Costantini, Comandante dei Carabinieri forestali in Abruzzo – spiega nel post – e il direttore del Parco nazionale Luciano Sammarone. Forestali e guardiaparco sono impegnati giorno e notte nel tentativo di rintracciare e catturare i cuccioli di Amarena per metterli in salvo. I cuccioli sono stati avvistati ma purtroppo non è facile prelevarli, sono troppo giovani per essere narcotizzati”. “La presenza di troppe persone che si stanno recando sul posto – conclude – pur con la lodevole intenzione di collaborare alle ricerche o per semplice curiosità, rende più complicata questa operazione già difficile”.