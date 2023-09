Decine di incendi in Algeria: operazioni complicate da vento e caldo | FOTO

MeteoWeb

A partire da ieri sera, 59 incendi boschivi sono divampati in 11 province del centro e dell’est dell’Algeria. Le squadre della Protezione Civile sono riuscite a spegnerne 41 oggi: fortunatamente non si registra alcuna perdita di vite umane, si legge in un comunicato della Protezione Civile algerina pubblicato sul proprio sito web. Gli incendi coincidono con un’insolita ondata di caldo che da giorni sta colpendo diverse province del nord dell’Algeria, con temperature che hanno superato i +40°C. “Le squadre stanno ancora lottando per spegnere i 18 incendi rimanenti in 11 province, in condizioni climatiche difficili causate da venti forti e caldi provenienti da sud, che stanno accelerando la diffusione degli incendi“, si legge ancora nella nota. Il traffico è stato bloccato su alcune strade nella provincia di Bejaia a causa delle fiamme, mentre diversi veicoli sono stati bruciati.