Diversi incendi in Sardegna e Sicilia: mezzi aerei evitano il peggio

Diversi incendi sono stati segnalati oggi in Sicilia e Sardegna, ma nessuno di grave entità. Un rogo è divampato in contrada Casale nel Corleonese. Sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e della forestale e due Canadair. I pompieri hanno eseguito delle operazioni di bonifica. Grazie all’intervento dei mezzi aerei, le fiamme non si sono propagate nel bosco Ficuzza.

Sei incendi sono stati segnalati oggi in Sardegna. Il più grave è divampato nelle campagne di Orotelli, nel Nuorese, dove è intervenuto un elicottero dalla base di Farcana. Qui le fiamme hanno percorso una superficie di circa 1,5 ettari di macchia alta e sughereta. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle 14.30, mentre, a terra, l’attività di bonifica con mezzi manuali è proseguita sino alle 16.