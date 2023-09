MeteoWeb

Doppio appuntamento in Lunigiana per gli Astrofili Spezzini. Non si fermano con l’arrivo dell’autunno gli appuntamenti a tema astronomico dell’Associazione. Un evento in programma nel Comune di Aulla avrà luogo venerdì 22 settembre alle ore 18 presso la sala auditorium dell’Abbazia di San Caprasio, dove Sirio Negri parlerà della storia della navigazione astronomica, un viaggio nel tempo per rivivere le grandi sfide del mare. Appuntamento a domenica 24 dalle ore 20:30, in piazza del castello di Bibola per osservare le meraviglie del cielo autunnale, la Luna, gli oggetti del cielo profondo, grazie ad un ottimo cielo e i giganti gassosi del sistema solare, Giove e Saturno. Gli eventi sono patrocinati dal Comune di Aulla e sono in collaborazione con l’associazione “Bibola il balcone della Lunigiana” e la pagina facebook “Bibola il feudo e i suoi castelli”. Gli eventi sono gratuiti e non necessitano di prenotazione.