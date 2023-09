Doppio forte terremoto in Messico: epicentro sulla costa dello stato di Jalisco

MeteoWeb

Due forti scosse di terremoto sono state registrate oggi sulla costa dello stato occidentale di Jalisco, in Messico. Secondo i dati dell’USGS, una prima scossa di magnitudo 5.6 è avvenuta alle 9:53 ora locale (le 17:53 in Italia) con epicentro 9km a nord-ovest di Emiliano Zapata, molto vicino alla costa, e ad una profondità di 35km. L’epicentro della seconda scossa di magnitudo 5.8, avvenuta alle 18:37 italiane, è stato individuato 4km a nord-est di Emiliano Zapata, mentre l’ipocentro è stato individuato ad una profondità di 54km. Secondo le prime informazioni della Protezione Civile, si conferma che il terremoto è stato avvertito chiaramente dalla popolazione della zona costiera ma che non si registrano gravi danni né vittime.