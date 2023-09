Dove trovare e idee di ricette con i fagioli decorticati

MeteoWeb

I fagioli decorticati vantano una serie di benefici e proprietà. Sono una ricca fonte di proteine vegetali, fibre, vitamine e minerali essenziali. Questi legumi favoriscono la salute digestiva grazie alle fibre, riducendo il rischio di stitichezza e migliorando la regolarità intestinale. Inoltre, contengono antiossidanti come la vitamina C ed E, che proteggono le cellule dai danni causati dai radicali liberi. I fagioli decorticati possono contribuire a mantenere il peso corporeo sotto controllo grazie alla sensazione di sazietà che inducono. Il loro basso indice glicemico li rende adatti ai diabetici, controllando i livelli di zuccheri nel sangue. La presenza di ferro, magnesio e folati li rende benefici per la salute cardiovascolare e la produzione di energia. Inoltre, i fagioli decorticati sono versatili in cucina, utilizzati in numerose ricette, e possono contribuire a una dieta bilanciata. Tuttavia, è importante cucinarli adeguatamente per eliminare sostanze antinutrizionali.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cosa sono i fagioli decorticati

I fagioli decorticati, noti anche come fagioli pelati o fagioli sgranati, sono fagioli secchi dai quali è stata rimossa la parte esterna, ovvero la buccia o il guscio esterno. Questa operazione di decorticazione elimina il rivestimento esterno fibroso dei fagioli, esponendo il loro nucleo interno. La decorticazione può essere effettuata manualmente o industrialmente. Questi fagioli sono comunemente disponibili in commercio e vengono spesso utilizzati in cucina per la loro praticità. Poiché la buccia esterna è stata rimossa, i fagioli decorticati richiedono meno tempo di cottura rispetto ai fagioli interi e hanno una consistenza più morbida quando vengono cucinati.

I fagioli decorticati sono una fonte nutriente di proteine, fibre, vitamine e minerali, rendendoli un ingrediente versatile e salutare per una varietà di piatti.

Benefici e proprietà dei fagioli decorticati

I fagioli decorticati vantano una serie di benefici e proprietà nutrizionali:

Fonte di proteine : sono una ricca fonte di proteine vegetali, essenziali per la crescita, la riparazione e il mantenimento dei tessuti del corpo;

: sono una ricca fonte di proteine vegetali, essenziali per la crescita, la riparazione e il mantenimento dei tessuti del corpo; Fibre alimentari : gontengono una buona quantità di fibre, che favoriscono la digestione, riducono il colesterolo e promuovono una sensazione di sazietà;

: gontengono una buona quantità di fibre, che favoriscono la digestione, riducono il colesterolo e promuovono una sensazione di sazietà; Vitamine : forniscono vitamine essenziali come la vitamina B, che supporta il metabolismo, e la vitamina C, un potente antiossidante;

: forniscono vitamine essenziali come la vitamina B, che supporta il metabolismo, e la vitamina C, un potente antiossidante; Minerali : sono ricchi di minerali come il ferro, il magnesio, il potassio e il fosforo, importanti per la salute ossea, muscolare e cardiovascolare;

: sono ricchi di minerali come il ferro, il magnesio, il potassio e il fosforo, importanti per la salute ossea, muscolare e cardiovascolare; Controllo del peso : grazie alla combinazione di proteine e fibre, possono aiutare a mantenere il peso corporeo sotto controllo;

: grazie alla combinazione di proteine e fibre, possono aiutare a mantenere il peso corporeo sotto controllo; Regolazione del glucosio : hanno un basso indice glicemico, il che può aiutare a regolare i livelli di zuccheri nel sangue, rendendoli adatti anche per i diabetici;

: hanno un basso indice glicemico, il che può aiutare a regolare i livelli di zuccheri nel sangue, rendendoli adatti anche per i diabetici; Salute cardiaca : gli antiossidanti e le fibre contribuiscono alla salute del cuore, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari;

: gli antiossidanti e le fibre contribuiscono alla salute del cuore, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari; Sensazione di sazietà: le fibre possono contribuire a una sensazione di sazietà, utile per il controllo dell’appetito.

Per godere appieno dei benefici dei fagioli decorticati, è importante cucinarli correttamente, per rendere i nutrienti più facilmente digeribili e disponibili per l’assorbimento.

Le controindicazioni

I fagioli decorticati sono un alimento nutriente e salutare, ma possono avere alcune controindicazioni:

Flatulenza : fagioli sono noti per causare flatulenza (gas intestinali) a causa dei carboidrati complessi che contengono. Chi soffre di disturbi gastrointestinali come la sindrome dell’intestino irritabile potrebbe dover moderare il consumo;

: fagioli sono noti per causare flatulenza (gas intestinali) a causa dei carboidrati complessi che contengono. Chi soffre di disturbi gastrointestinali come la sindrome dell’intestino irritabile potrebbe dover moderare il consumo; Gotta : le persone affette da gotta dovrebbero limitare il consumo di fagioli, in quanto contengono purine, che possono aumentare i livelli di acido urico nel sangue, peggiorando i sintomi;

: le persone affette da gotta dovrebbero limitare il consumo di fagioli, in quanto contengono purine, che possono aumentare i livelli di acido urico nel sangue, peggiorando i sintomi; Allergie : in rari casi, alcune persone possono essere allergiche ai legumi, compresi i fagioli. I sintomi possono includere gonfiore, prurito o eruzioni cutanee. In caso di reazioni allergiche, è importante consultare un medico;

: in rari casi, alcune persone possono essere allergiche ai legumi, compresi i fagioli. I sintomi possono includere gonfiore, prurito o eruzioni cutanee. In caso di reazioni allergiche, è importante consultare un medico; Interazione con farmaci : chi assume farmaci anticoagulanti dovrebbe consultare un medico, poiché i fagioli contengono vitamina K, che può interferire con l’efficacia di questi farmaci;

: chi assume farmaci anticoagulanti dovrebbe consultare un medico, poiché i fagioli contengono vitamina K, che può interferire con l’efficacia di questi farmaci; Fitati e ossalati : contengono fitati e ossalati, che possono interferire con l’assorbimento di alcuni minerali come il calcio e il ferro. Tuttavia, è una preoccupazione minore nell’ambito della dieta complessiva;

: contengono fitati e ossalati, che possono interferire con l’assorbimento di alcuni minerali come il calcio e il ferro. Tuttavia, è una preoccupazione minore nell’ambito della dieta complessiva; Cottura impropria: se non vengono cotti correttamente, i fagioli possono contenere sostanze antinutrizionali che possono interferire con l’assorbimento dei nutrienti. È importante ammollarli e cuocerli adeguatamente.

Fagioli decorticati, la cottura

Per cucinare correttamente i fagioli decorticati, iniziate con l’ammollo. Collocateli in una ciotola e copriteli con acqua fredda, lasciandoli a mollo per almeno 6-8 ore o durante la notte. Successivamente, scolate i fagioli e risciacquateli accuratamente per rimuovere residui.

In una pentola, mettete i fagioli ammollati e copriteli con acqua fresca. Portate ad ebollizione, quindi abbassate la fiamma e lasciate cuocere a fuoco lento, mantenendo il coperchio sulla pentola. Controllate di tanto in tanto il livello dell’acqua e aggiungetene se necessario. La cottura può richiedere da 30 minuti a 2 ore, a seconda delle dimensioni e del tipo di fagioli. Per verificare la cottura, prendete un fagiolo e schiacciatelo tra le dita; dovrebbe essere tenero. Evitate di salare l’acqua fin dall’inizio, poiché il sale potrebbe rendere i fagioli duri. Aggiungete il sale solo verso la fine della cottura.

Una volta cotti, scolate i fagioli e utilizzateli nelle vostre ricette preferite o conservateli per l’uso futuro. La cottura dei fagioli decorticati richiede attenzione, ma con questi passaggi, otterrete risultati deliziosi.

Le ricette

Ecco 2 ricette con questo gustoso ingrediente:

Minestra di fagioli decorticati (4 porzioni)

200 g di fagioli decorticati (ammollati)

1 cipolla tritata

2 carote a dadini

2 coste di sedano a pezzetti

3 spicchi d’aglio tritati

1 litro di brodo vegetale

2 cucchiai di olio d’oliva

1 cucchiaino di rosmarino tritato

Sale e pepe qb

In una pentola, scaldare l’olio d’oliva e soffriggere la cipolla, le carote, il sedano e l’aglio fino a quando saranno teneri. Aggiungere i fagioli decorticati scolati e il rosmarino, mescolate per amalgamare gli ingredienti. Versare il brodo vegetale, portare a ebollizione e poi abbassare il fuoco. Lasciare cuocere a fuoco lento per circa 30-40 minuti o fino a quando i fagioli saranno morbidi. Schiacciare leggermente alcuni fagioli per addensare la minestra. Regolare il sale e il pepe a piacere. Servire calda, magari con un filo di olio d’oliva extra vergine e crostini di pane.

Insalata di fagioli decorticati (4 porzioni)

250 g di fagioli decorticati cotti

1 pomodoro a dadini

1/2 cipolla rossa a fette sottili

1 peperone rosso a dadini

1 cetriolo a dadini

2 cucchiai di olio d’oliva

Succo di 1 limone

2 cucchiai di prezzemolo fresco tritato

Sale e pepe qb

In una ciotola grande, mescolate i fagioli decorticati cotti, il pomodoro, la cipolla, il peperone e il cetriolo. In una piccola ciotola, mescolate l’olio d’oliva, il succo di limone, il prezzemolo, il sale e il pepe per preparare la vinaigrette. Versate la vinaigrette sull’insalata di fagioli e mescolate delicatamente per distribuire il condimento uniformemente. Coprite e lasciate riposare in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servire. L’insalata di fagioli è ottima come contorno o piatto principale leggero.

Fagioli decorticati, dove trovarli?

I fagioli decorticati sono disponibili in vari punti vendita. È possibile trovarli nei supermercati, negli ipermercati e nei negozi di alimenti biologici o sfusi. Spesso sono confezionati in sacchetti o scatole nella sezione dedicata ai legumi secchi o alle conserve. In alternativa, è possibile acquistarli online su siti di vendita al dettaglio o direttamente dai produttori. La disponibilità può variare a seconda della regione e del Paese, ma i sono generalmente facili da reperire e offrono la comodità di essere già privi della buccia esterna, consentendo così di risparmiare tempo nella preparazione delle ricette.