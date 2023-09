“Anello di Fuoco” in arrivo: la NASA prevede scoperte “mozzafiato” durante l’eclissi solare

MeteoWeb

La NASA ha trasmesso una teleconferenza ieri, martedì 26 settembre, per discutere dell’imminente eclissi solare anulare. Il fenomeno sarà visibile negli Stati Uniti, dall’Oregon al Texas, sabato 14 ottobre, con un’eclissi solare parziale visibile in tutti gli Stati USA contigui.

L’imminente eclissi offrirà un’opportunità “mozzafiato” per sondare i misteri dell’interno della nostra stella e l’impatto che la radiazione solare ha sull’atmosfera terrestre, secondo Madhulika Guhathakurta, heliophysics program scientist della NASA. L’eclissi è un’opportunità “assolutamente mozzafiato per la scienza“, ha dichiarato durante la teleconferenza. Le osservazioni saranno effettuate da osservatori sulla Terra, palloni ad alta quota e razzi lanciati nella stratosfera che sono “assolutamente non ottenibili da qualsiasi altra fonte o piattaforma“, ha detto Guhathakurta.

L’Anello di Fuoco del 14 ottobre sarà visibile solo nello stretto percorso che si estende dall’Oregon al Texas, così come in parti del Messico, dell’America Centrale e del Sud America, ha spiegato Guhathakurta. I razzi lanciati nello Spazio trasporteranno strumenti per misurare i campi elettrici e magnetici della distribuzione delle particelle terrestri durante l’eclissi, ha aggiunto Guhathakurta.

Cos’è un’eclissi solare anulare

Un’eclissi solare anulare è un fenomeno astronomico in cui la Luna passa tra la Terra e il Sole, ma la dimensione apparente della Luna è leggermente più piccola del disco solare. Ciò crea un anello di luce del Sole visibile attorno al bordo della Luna, noto come “Anello di Fuoco”. Durante un’eclissi solare anulare, il centro del Sole rimane oscurato, mentre il perimetro è visibile, creando un effetto spettacolare. Questo avviene quando la Luna è più lontana dalla Terra lungo la sua orbita ellittica, causando un’apparente dimensione più ridotta.