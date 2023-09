Clima, ecovandali imbrattano la Porta di Brandeburgo: 14 arresti

MeteoWeb

Ennesimo atto vandalico dei cosiddetti attivisti per il clima del movimento Ultima Generazione in Germania. Gli ecovandali hanno imbrattato con vernice spray la Porta di Brandeburgo, emblematico monumento di Berlino, invitando ad abbandonare i combustibili fossili e a fare di più contro il cambiamento climatico. Sei pilastri del monumento sono stati imbrattati con tinta arancione e quattordici persone sono state arrestate sul posto. “Dobbiamo abbandonare petrolio, gas e carbone non oltre il 2030. È proprio giunto il momento che Olaf Scholz (il cancelliere tedesco, ndr) parli chiaramente“, ha scritto in un comunicato la portavoce del movimento in Germania, Marion Fabian.