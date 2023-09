ENEA alla Notte Europea dei Ricercatori, la scienza raccontata in 6 tappe

MeteoWeb

Da Bologna a Roma, da Portici a Lampedusa, dalla Spezia a Brindisi: sono le 6 tappe previste da ENEA in occasione della Notte europea dei ricercatori con numerose iniziative gratuite per avvicinare la scienza e la ricerca al grande pubblico.

La manifestazione, promossa dalla Commissione europea dal 2005 per avvicinare il grande pubblico alla scienza, prevede una tappa di due giornate a Roma, venerdì 29 e sabato 30 settembre, dalle 18.30 alle 23.00 alla Città dell’altra economia (zona Testaccio), nell’ambito del progetto NET – scieNcE Together, al quale aderiscono diversi enti pubblici di ricerca e università. Tre gli eventi speciali: il 29 alle 19.00 il collegamento in diretta con la base italo-francese “Concordia” in Antartide (per l’ENEA interviene in presenza Roberta Mecozzi); il 30 alle 20.45 lo spettacolo “Wow! Della scienza”, con Antonio Cataldo, Jessica Scifo e Francesco Filippi dell’Agenzia; il 29 e il 30 la mostra “Oltre 30 anni di sfide”, un percorso espositivo, a cura anche di ENEA, sulla presenza italiana in Antartide.

In entrambe le giornate sarà possibile dialogare con i ricercatori dei vari dipartimenti ENEA coinvolti in focus tematici dedicati ai “segreti” della luce, alla fotonica, alla genomica del clima, all’impronta ecologica, alla posidonia oceanica, ai microrganismi e alla filiera produttiva alimentare.

A Bologna sono due gli appuntamenti con i ricercatori ENEA, venerdì 29 dalle 18.00 a mezzanotte a piazza Lucio Dalla, in collaborazione con il progetto “Society Ripensaci”: il primo sulle microplastiche, a seguire le soluzioni per ridurre le nostre impronte sul pianeta.

Al Porto Solidale della Spezia, a partire dalle 20.30, ENEA parteciperà alla manifestazione Marelibera – Festival della vela solidale, con il progetto “Guardiani della Costa” (promosso da Costa Crociere Foundation), nell’ambito dell’iniziativa “Incontri e Racconti di Citizen Science” coordinata da INGV.

A Portici (Napoli) il Centro Ricerche ENEA apre le sue porte venerdì 29 dalle 15.00 alle 22.30 con dimostrazioni, tour guidati, escape room, spettacoli e molto altro, anche per bambini e ragazzi.

Numerose le iniziative previste nel Centro Ricerche di Brindisi dove nello stand ENEA, presso l’ex monastero degli Olivetani a Lecce, i visitatori potranno toccare con mano alcune delle attività più recenti quali, ad esempio i materiali hi-tech, le soluzioni innovative per l’efficientamento delle abitazioni (progetto RE-HOUSEs finanziato dall’Unione Europea) e conoscere Progetti quali SUS-MIRRI.IT “Strengthening the MIRRI Italian Research Infrastructure for Sustainable Bioscience and Bioeconomy”. I ricercatori del Laboratorio Materiali funzionali e tecnologie per applicazioni sostenibili e del Laboratorio Sostenibilità, qualità e sicurezza delle produzioni agroalimentari metteranno a disposizione poster, brochure, dimostratori e strumenti portatili.

A Lampedusa (Agrigento), infine, nell’area marina protetta Isole Pelagie, da venerdì 29 a partire dalle 18.30 si susseguiranno esperimenti, video e sorprese, soprattutto per i più piccoli, sempre con i ricercatori ENEA. La serata si conclude con l’inaugurazione della “Stanza del mare”