Spazio, Axiom svela i membri dell’equipaggio di Ax-3 sulla ISS: c’è anche un italiano

Axiom Space ha presentato i quattro membri dell’equipaggio che trascorreranno fino a 14 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) con la missione Ax-3, dopo aver ricevuto l’approvazione della NASA e dei partner ISS per il lancio del team multinazionale di quattro persone verso il laboratorio orbitante non prima di gennaio 2024. Ax-3 sarà la prima missione astronautica commerciale tutta europea a essere lanciata verso la ISS, ridefinendo il percorso verso l’orbita terrestre bassa e aiutando a tracciare una rotta verso la Stazione Axiom, la prima stazione spaziale commerciale al mondo.

In un’impresa storica, con tre Paesi – Italia, Turchia e Svezia attraverso l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) – che si sono uniti per Ax-3. L’astronauta ESA di progetto, di nazionalità svedese, Marcus Wandt ricoprirà il ruolo di specialista di missione sotto il comando di Michael López-Alegría, astronauta capo di Axiom Space, che rappresenta sia gli Stati Uniti che la Spagna in virtù della sua doppia cittadinanza. Gli altri due membri dell’equipaggio della missione Ax-3 sono Walter Villadei, colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana e pilota della missione, e lo specialista di missione Alper Gezeravci, dalla Turchia. Villadei, Gezeravcı e Wandt hanno una vasta esperienza nell’equipaggio di volo e hanno tutti prestato servizio nelle forze aeree della loro nazione. Wandt ha lavorato come pilota collaudatore e pilota di caccia per l’aeronautica militare svedese.

Come parte di Ax-3, la Turchia sta inviando il suo primo astronauta nello spazio in uno sforzo più ampio per espandere le capacità di esplorazione spaziale della nazione e stabilire un programma nazionale di volo spaziale umano. Per l’Italia, la missione Ax-3 rappresenta uno sforzo dell’intero Paese per promuovere il suo impegno per un accesso sicuro, protetto ed efficace allo spazio.

Ax-3 sarà la prima missione commerciale di volo spaziale umano che vede la partecipazione di un astronauta sponsorizzato dall’ESA. La missione di Wandt, chiamata Muninn, è supportata dall’ESA e dall’agenzia spaziale nazionale svedese Rymdstyrelsen – Swedish National Space Agency (SNSA).

“L’ESA supporta una nuova generazione di esploratrici ed esploratori spaziali che utilizzano l’accesso commerciale allo spazio proponendo nuove idee, nuovi concetti e nuove ricerche. Un accesso più versatile allo spazio permetterà di rafforzare la presenza europea nell’ambito dell’economia e della conoscenza ben al di là della Terra“, afferma il Direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica dell’ESA Daniel Neuenschwander.

“È un onore comandare un’altra missione privata di astronauti con Axiom Space e guidare un equipaggio dinamico di operatori professionisti che rappresentano diverse nazioni in una regione del mondo”, ha affermato López-Alegría, ex astronauta della NASA e comandante dell’Ax-1. “Questo equipaggio sta cambiando il paradigma di come i governi e le agenzie spaziali accedono e raccolgono i benefici della microgravità. La missione Ax-3 sarà trasformativa poiché promuoverà partenariati al di fuori della struttura della ISS e posizionerà le nazioni europee come pioniere dell’emergente settore spaziale commerciale. Non vedo l’ora di lavorare con questo team e con tutti coloro che sosterranno la nostra missione a terra, in orbita e in tutto il mondo”.

“Con Marcus, l’Europa collabora per la prima volta con un’azienda spaziale commerciale per effettuare un volo con astronauti diretti alla Stazione Spaziale Internazionale. L’ESA supporta i suoi Stati Membri per dimostrare in che modo missioni rapide e di breve durata possono generare apprezzabili risultati scientifici, divulgativi e didattici a sostegno delle discipline STEM, oltre a indubbi benefici per la vita sulla Terra”, afferma Frank De Winne, Responsabile del Programma ISS dell’ESA.

A bordo di un veicolo spaziale Dragon di SpaceX, un razzo Falcon 9 di SpaceX lancerà l’equipaggio Ax-3 verso la Stazione Spaziale Internazionale dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, negli Stati Uniti. Una volta agganciato al laboratorio in orbita, gli astronauti dell’Ax-3 prevedono di trascorrere fino a 14 giorni a bordo, implementando una missione completa comprendente ricerca sulla microgravità, sensibilizzazione educativa e attività commerciali. Wandt condurrà ricerche e attività didattiche sulla microgravità. L’astronauta svedese sta attualmente seguendo un programma di addestramento per vivere e lavorare nello spazio e per soddisfare gli elevati standard richiesti per i voli umani nello spazio. L’addestramento di Marcus si svolge in Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone.

Axiom Space è attualmente l’unico fornitore di missioni orbitali a servizio completo del settore spaziale commerciale che conduce missioni con equipaggio end-to-end per astronauti privati. L’ampia gamma di servizi di Axiom Space, in collaborazione con NASA e SpaceX, comprende l’addestramento e il volo di astronauti privati, l’accesso a strutture di addestramento e istruttori, certificazione di hardware e sicurezza e gestione operativa in orbita. I candidati al volo completano il rigoroso curriculum di formazione di Axiom Space per molti mesi in preparazione a vivere e lavorare nello spazio. Il team di esperti di Axiom Space aiuta nazioni e organizzazioni a costruire programmi di volo spaziale umano, sviluppare programmi di selezione degli astronauti e fornire le competenze necessarie per espandere la comunità internazionale di esploratori spaziali verso una rappresentazione più ampia e diversificata dell’umanità.

Axiom Space sta sfruttando le capacità e le risorse della ISS per costruire la prima stazione spaziale commerciale al mondo, dove l’accesso allo spazio va oltre i partner della ISS per includere Paesi, istituzioni, industrie e individui con nuove idee che alimentano un’economia umana oltre la Terra. Le missioni degli astronauti privati sulla Stazione Spaziale Internazionale sono un precursore della Stazione Axiom e fanno parte degli sforzi per sviluppare un fiorente ecosistema LEO e un mercato spaziale globale.