Escursionista dato per disperso in Garfagnana: ricerche in corso

MeteoWeb

Ricerche in corso per un escursionista svizzero di 30 anni dato per disperso in Garfagnana (Lucca). Il 118 è stato attivato alle 21; allertati anche il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (SAST) e i Vigili del Fuoco. Secondo quanto spiegato, l’uomo è partito per un’escursione da un agriturismo in località Piazza a Gallicano, dicendo che sarebbe voluto arrivare sul Monte Forato passando per il paese di Trassilico. L’ultimo contatto è avvenuto alle 6.30 di questa mattina.