Escursionista precipita e muore in Valsassina

Tragedia sulle montagne delle Lecchese. Un escursionista ha perso la vita a Introbio, precipitando in una zona montana impervia, mentre stava affrontando un sentiero vicino a una cascata all’imbocco della Val Biandino. L’allarme è scattato nel pomeriggio in Valsassina. Sono stati mobilitati i volontari del Soccorso Alpino ed è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso da Caiolo (Sondrio), ma per la persona precipitata, la cui identificazione è ancora in corso, non c’è stato nulla da fare. Sono in corso indagini per accertare l’esatta causa dell’accaduto.