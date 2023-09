Esperienze pre-morte, cosa succede quando il cuore smette di battere: studio indaga sui segnali di coscienza

MeteoWeb

Alcune persone sopravvissute ad un arresto cardiaco hanno riferito di aver sperimentato una qualche forma di consapevolezza durante il periodo in cui il loro cuore aveva smesso di battere. In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Resuscitation, i ricercatori hanno tentato di comprendere meglio cosa succede nel cervello dei pazienti con arresto cardiaco sottoposti a rianimazione cardiopolmonare.

Nelle interviste, alcuni partecipanti allo studio hanno riferito di esperienze come vedere familiari deceduti, sentirsi consapevoli della rianimazione cardiopolmonare e fare sogni mentre i loro cuori erano fermi. Secondo Rachel Nuwer di Scientific American, le scansioni cerebrali hanno mostrato che alcuni pazienti mostravano un’attività cerebrale che somigliava allo stato di coscienza durante la rianimazione.

“Non c’è niente di più estremo dell’arresto cardiaco, perché sono letteralmente in bilico tra la vita e la morte; sono in coma profondo e non rispondono affatto a noi fisicamente,” ha spiegato a Theresa Tamkins di NBC News l’autore principale Sam Parnia, che studia la rianimazione alla New York University. “Ciò che siamo in grado di dimostrare è che fino al 40% delle persone ha effettivamente la percezione di essere stato cosciente in una certa misura“.

I ricercatori hanno già studiato le esperienze di pre-morte, cercando di ottenere informazioni sugli ultimi momenti prima della fine della vita. Uno studio di maggio su 4 pazienti in coma in fin di vita ha scoperto che 2 mostravano un aumento dell’attività cerebrale dopo che erano stati rimossi dal supporto vitale. Quest’estate, gli scienziati hanno identificato un’area del cervello coinvolta nel senso fisico di sé, suggerendo che potrebbe svolgere un ruolo nella sensazione fluttuante comune alle esperienze extracorporee.

Per la nuova analisi, gli scienziati hanno studiato il trattamento di 567 pazienti che hanno subito un arresto cardiaco mentre erano in ospedale. In questo stato, il flusso sanguigno al cervello e ad altri organi si interrompe. Quando i pazienti andavano in arresto cardiaco, il personale medico posizionava sulle loro teste dispositivi che misuravano i livelli di ossigeno nel cervello e l’attività cerebrale senza impedire il trattamento, riporta Scientific American. Dei 567 pazienti, 53 sono sopravvissuti alla dimissione e 28 hanno partecipato alle interviste per lo studio. I pazienti hanno ricevuto la rianimazione cardiopolmonare in media per circa 26 minuti.

Undici dei partecipanti all’intervista, ovvero circa il 40%, hanno riferito di aver avuto consapevolezza durante l’arresto cardiaco. Per integrare questa parte dello studio, che ha coinvolto un numero relativamente ridotto di pazienti, i ricercatori hanno anche raccolto 126 esperienze di consapevolezza autoriferite durante l’arresto cardiaco da un database esistente e da risposte inviate via posta. Queste persone hanno affermato di avere sperimentato l’assenza di gravità, rivalutazioni della vita o sensazioni di movimento verso una destinazione come attraverso un tunnel, e alcuni hanno riportato ricordi di aver ricevuto la rianimazione cardiopolmonare. Inoltre, circa il 40% dei 53 partecipanti dai quali è stato possibile registrare l’attività cerebrale avevano onde cerebrali coerenti con la coscienza per un certo periodo. Sebbene il loro cervello mostrava linea piatta, hanno mostrato picchi di attività anche fino a un’ora dall’inizio della rianimazione, ha riferito Sandee LaMotte della CNN.

“Penso che sia incredibile,” ha dichiarato a NBC News Sheldon Cheskes, che studia la rianimazione per arresto cardiaco all’Università di Toronto, non coinvolto negli studi. “Non lo avremmo mai saputo senza essere in grado di monitorare le onde cerebrali“.

Tuttavia, il team non ha trovato una connessione tra questa crescente attività cerebrale e un’esperienza di coscienza. “Cioè, quei pazienti che hanno avuto esperienze di pre-morte non hanno mostrato le onde cerebrali riportate, e quelli che hanno mostrato le onde cerebrali riportate non hanno riportato esperienze di pre-morte,” ha evidenziato Bruce Greyson, ricercatore dell’Università della Virginia che studia esperienze di pre-morte e non ha contribuito allo studio, riporta la CNN.

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per giungere a conclusioni sulle esperienze di pre-morte, i risultati potrebbero comunque avere un impatto sulla medicina oggi. La ricerca dovrebbe “informare la nostra umanità“, ha dichiarato a Scientific American Lakhmir Chawla, medico di terapia intensiva che non ha contribuito allo studio. Dovrebbe “costringere i medici a trattare i pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare come se fossero svegli“, qualcosa che “si fa raramente“.